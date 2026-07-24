Burnham establece una nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

El nuevo primer ministro de Reino Unido y exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha anunciado que constituirá en esta ciudad del norte de Inglaterra "la nueva sala de crisis del Gobierno" y allí presidirá este mismo viernes una reunión con ministros de alto rango y alcaldes regionales para estudiar la descentralización de poderes.

"Durante 40 años, el poder y los recursos se han concentrado en el gobierno central, y demasiadas comunidades se han sentido olvidadas, sin la atención ni la inversión que merecen", ha alegado Burnham en un comunicado en el que asegura que "el número 10 Norte (nombre con el que alude a la sede ubicada en Downing Street, Londres) cambiará esta situación, otorgando mayor poder a cada código postal del país".

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En concreto, Heron House, ubicada en el centro de Manchester, "será la sala de crisis para mejorar Gran Bretaña: el lugar que utilizaremos para transferir el poder de Westminster a la ciudadanía a nivel local, para que puedan transformar la situación". "Se acabaron los tiempos en que Whitehall se resistía a la descentralización, definitivamente", ha espetado.

En el mismo comunicado, enviado por su oficina, ésta apunta que el primer ministro trabajará desde el '10 Norte' "cada semana, de modo que las decisiones sobre el futuro económico del país ya no se tomen exclusivamente en Westminster". "Otros ministros también trabajarán regularmente desde el 10 Norte, lo que subraya la determinación de este Gobierno de hacer las cosas de manera diferente", añade.

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Esta labor comenzará este mismo viernes, cuando Burnham presidirá en las citadas dependencias la primera reunión del ahora reactivado Consejo Económico Nacional. Allí "congregará a ministros de alto rango y alcaldes regionales para situar la descentralización en el centro de la misión del Gobierno de mejorar Gran Bretaña", anota el texto.