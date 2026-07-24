Japón confirma la extracción de tierras raras en el Pacífico y planea nuevas pruebas

Tokio, 24 jul (EFE).- Las autoridades de Japón confirmaron este viernes la extracción con éxito de tierras raras de un yacimiento marino en el Pacífico, y avanzaron que en febrero de 2027 llevarán a cabo una prueba de minado durante aproximadamente un mes.

"Basándonos en los resultados de esta prueba, y aprovechando nuestro desarrollo tecnológico previo y nuestros conocimientos operativos, tenemos previsto realizar una prueba de minería a escala real en la misma zona de pruebas durante aproximadamente un mes, a partir de febrero de 2027", explicó la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC) en un comunicado.

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La extracción se produjo a comienzos de este año en un yacimiento junto a la isla de Minamitori, un territorio deshabitado en el Pacífico a casi 2.000 kilómetros de Tokio.

La agencia ya había adelantado la extracción de tierras raras en un informe preliminar en febrero, y este viernes detalló que la mayoría de los elementos extraídos pertenecen al grupo de tierras raras medias y pesadas.

"Los elementos de tierras raras de peso medio y pesado pertenecen al grupo de las tierras raras con pesos atómicos relativamente elevados. Entre ellos se encuentran el itrio y el disprosio; son metales extremadamente escasos y valiosos, esenciales para productos de alta tecnología de vanguardia, como los imanes para los motores de tracción de vehículos eléctricos (VE)", explicó JAMSTEC.

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, valoró en la red social X que el itrio, que representa el 30 % de las tierras raras extraídas junto a Minamitori, es "extremadamente escaso a nivel mundial" y "una tierra rara importante" para Japón.

"En cuanto a materiales importantes como las tierras raras, nos esforzaremos, con la participación de todo el Gobierno y el sector privado, en iniciativas para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, de modo que no dependamos en exceso de países específicos", aseguró la mandataria.

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China, que posee un 49 % de las tierras raras del planeta, controla también más del 70 % de la producción mundial (importando además material de minas de Birmania) y casi el 90 % de su procesamiento, lo que le permite utilizar restricciones a su exportación como baza negociadora en conflictos comerciales.

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos que suelen encontrarse unidos en la naturaleza, con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas y que están presentes en pantallas táctiles, paneles solares, vehículos eléctricos e incluso billetes de euro, a los que se añaden para evitar falsificaciones.

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Los planes de Tokio de explorar el yacimiento de Minamitori llevaban ya tiempo sobre la mesa, pero adquirieron mayor urgencia a comienzos de enero, cuando Pekín comenzó a restringir el envío de minerales críticos al archipiélago en el marco de las tensiones bilaterales a cuenta de Taiwán. EFE