Agencias

Sánchez participará este miércoles en la reunión telemática de países aliados de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles en la reunión virtual de representantes de la denominada Coalición de Voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Ucrania, en la que se abordará la situación de Kiev antes de la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia que se celebrará el viernes en Alaska, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Este encuentro tendrá lugar a las 16.00 horas, según la agenda difundida por el Elíseo, una hora después de la reunión telemática promovida por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, para citar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un grupo más reducido de líderes europeos y con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Desde el Gobierno de Sánchez destacan que España ha estado presente en esta Coalición de Voluntarios, que integra a unos 30 países, desde sus primeros encuentros, a la vez que han señalado que los líderes comunitarios, incluyendo a Sánchez, fijaron su posición en un comunicado conjunto que se hizo público ayer.

"España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual", expone el Ejecutivo antes de este encuentro virtual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios y apunta que "quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

Puente niega haberse "cachondeado" de

Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la "estabilidad"

Estonia expulsa a un diplomático

Google cambia la experiencia informativa en el Buscador: permite elegir las fuentes de origen de las noticias

Google cambia la experiencia informativa

Zelenski viaja a Alemania para la reunión telemática de Trump con líderes europeos

Zelenski viaja a Alemania para

La subida del mar amenaza con tragarse los moáis de Rapa Nui

La subida del mar amenaza