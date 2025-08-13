Agencias

Pelayo Díaz sale en defensa de la Princesa Leonor frente a Carmen Lomana: "Son ejemplares"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La reciente recepción anual ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent generó distintos comentarios, especialmente tras la decisión de la Princesa Leonor de acudir con el mismo vestido que lució su madre, la Reina Letizia, en la recepción de 2022. Mientras parte de la audiencia interpretó el gesto como una muestra de sostenibilidad y cercanía, Carmen Lomana fue una de las voces críticas más destacadas.

La colaboradora televisiva consideró "absurdo" que la heredera repitiera el vestido de su madre en el mismo tipo de acto, llegando a afirmar: "No entiendo. Yo a una hija mía le diría: 'Te gusta mucho, póntelo otro día, porque este ya me lo he puesto yo y además para este mismo'". Aunque la asristócrata matizó que no quería criticar, dejó claro su desacuerdo con la elección de la princesa.

Ante estas declaraciones, Pelayo Díaz no ha dudado en pronunciarse defendiendo a la Familia Real. El estilista asturiano ha respondido con elegancia y cercanía: "Ya conoces a Carmen, Carmen es que también sabe mucho de protocolo y de estrenar, no estrenar, de colores, de largos". No dudó en subrayar su admiración por la Casa Real, asegurando que le parece "una familia ejemplar", poniendo así en valor la naturalidad y sencillez de sus miembros frente a las críticas públicas.

Más allá de la polémica real, Pelayo también aprovechó para comentar otro de los momentos que han marcado la actualidad del corazón: el ritual de luna llena de Terelu Campos. Con humor y complicidad, el estilista destacó el carácter imprevisible y la capacidad de sorprender de la presentadora: "Las cosas, los titulares que nos da Terelu, las cosas que nos perderemos de ella, que no conseguimos ver porque no lo conseguís captar, y eso que lo captáis todo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU señala a Belarra por incitación antisemita por organizar un acto en defensa de Palestina

EEUU señala a Belarra por

Zelenski vuelve a rechazar un intercambio territorial y dice que podría ser un "trampolín" para otra ofensiva

Zelenski vuelve a rechazar un

Luis Enrique: "Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla"

Luis Enrique: "Claro que la

Donnarumma se despide del PSG: "Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo"

Donnarumma se despide del PSG:

Burkina Faso condena a trece personas a cadena perpetua por actos terroristas

Burkina Faso condena a trece