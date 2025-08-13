Agencias

Joan García será inscrito este jueves por la lesión de Ter Stegen

Por Newsroom Infobae

Guardar

El FC Barcelona anunció este miércoles que procederá a inscribir a Joan García el jueves después de que la Comisión Médica de LaLiga reconociera como larga duración la lesión de Marc-André ter Stegen.

"El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente", informó el cuadro azulgrana en un comunicado.

De esta forma, el Barça podrá inscribir a un Joan García que fichó este verano procedente del Espanyol. "El club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García", añade la nota club catalán.

El equipo que preside Joan Laporta resuelve así el problema que tenía en la portería y que, además de no tener inscrito a su nuevo portero, desató una guerra entre el capitán Ter Stegen y el club. El meta alemán terminó cediendo para permitir la gestión de su baja junto a la patronal y facilitar la opción de inscribir a Joan.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Marlaska recuerda que si una

Mbappé defiende Pichichi ante el posible despegue de Lamine Yamal

Mbappé defiende Pichichi ante el

Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás que participó en el secuestro de tres militares

Israel anuncia la muerte de