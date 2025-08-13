Detenido el ex primer ministro de transición de Malí por un supuesto caso de malversación

El ex primer ministro civil de Malí Choguel Kokalla Maiga, destituido en noviembre de 2024 por la junta militar, ha sido detenido este martes tras ser interrogado en relación a un supuesto caso de malversación de fondos.

Así lo ha anunciado su abogado, Cheick Omar Konaré, en un comunicado difundido en la cuenta de la red social de Maiga en el que ha precisado que esta "medida de detención preventiva también afecta a varios de sus antiguos colaboradores, en particular a su antiguo jefe de gabinete, el profesor Issiaka Ahmadou Singaré, y a tres antiguos directores administrativos y financieros de la Presidencia del Gobierno".

El arresto de Maiga, que ha tenido lugar tras un primer interrogatorio el 1 de agosto, "se produce en el marco de una investigación sobre las acusaciones de malversación de fondos públicos formuladas en un informe del Auditor General".

En esta ocasión, los investigadores han citado al ex primer ministro para confrontarlo con algunos de sus antiguos colaboradores, tal como recoge la misma nota.

Maiga fue destituido a mediados de noviembre del pasado año debido a sus críticas a la junta militar por los continuos aplazamientos a la hora de convocar elecciones, que fueron prometidas en un plazo de dos años tras el golpe de Estado de agosto de 2020, seguida por otra asonada en 2021 para derrocar a las entonces autoridades de transición.

El ex primer ministro, quien había sido nombrado por la junta tras la asonada de 2021, afirmó que las prórrogas estaban siendo anunciadas sin su conocimiento y tras ser negociadas a sus espaldas, en una nueva muestra de las diferencias en el seno de las autoridades y del poder de los militares en el país africano.