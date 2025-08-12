Planetas sin agua pueden producir líquidos aptos para la vida

Un tipo de líquido completamente diferente podría albergar vida en mundos donde el agua apenas existe, posibilidad que científicos del MIT plantean en un estudio publicado en la revista PNAS.

El agua es esencial para la vida en la Tierra. Por lo tanto, este líquido debe ser un requisito para la vida en otros mundos. Durante décadas, la definición científica de habitabilidad en otros planetas se ha basado en esta suposición. Pero lo que hace habitables a algunos planetas podría tener muy poco que ver con el agua.

A partir de experimentos de laboratorio, los investigadores descubrieron que un tipo de fluido conocido como líquido iónico puede formarse fácilmente a partir de ingredientes químicos que también se espera que se encuentren en la superficie de algunos planetas y lunas rocosos. Los líquidos iónicos son sales que existen en forma líquida por debajo de unos 100 grados Celsius.

Los experimentos del equipo demostraron que una mezcla de ácido sulfúrico y ciertos compuestos orgánicos que contienen nitrógeno produce dicho líquido. En planetas rocosos, el ácido sulfúrico podría ser un subproducto de la actividad volcánica, mientras que se han detectado compuestos que contienen nitrógeno en varios asteroides y planetas de nuestro sistema solar, lo que sugiere que estos compuestos podrían estar presentes en otros sistemas planetarios.

Los líquidos iónicos tienen una presión de vapor extremadamente baja y no se evaporan; pueden formarse y persistir a temperaturas y presiones más altas que las que el agua líquida puede tolerar. Los investigadores señalan que el líquido iónico puede ser un entorno propicio para algunas biomoléculas, como ciertas proteínas que pueden permanecer estables en el fluido.

NUEVA ZONA DE HABITABILIDAD

Los científicos proponen que incluso en planetas demasiado cálidos o con atmósferas de presión demasiado baja para albergar agua líquida, podría haber bolsas de líquido iónico. Y donde hay líquido, podría haber potencial para la vida, aunque probablemente no algo que se asemeje a los seres acuáticos de la Tierra.

"Consideramos que el agua es necesaria para la vida porque es lo que se necesita para la vida en la Tierra. Pero si consideramos una definición más general, vemos que lo que necesitamos es un líquido en el que pueda tener lugar el metabolismo vital", afirma en un comunicado Rachana Agrawal, quien dirigió el estudio como investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias del MIT. "Si incluimos el líquido iónico como una posibilidad, esto puede aumentar drásticamente la zona de habitabilidad de todos los mundos rocosos".