María José Suárez deja atrás el pasado y se muestra optimista en el amor: "Eso nunca se sabe"

Después de un 2024 marcado por altibajos personales y profesionales, María José Suárez ha afrontado este verano con una energía renovada y muchas ganas de disfrutar. La modelo y empresaria, que siempre ha compartido con sus seguidores momentos de su vida tanto personales como laborales, reconoció anoche que esta temporada estival ha sido un soplo de aire fresco en comparación con la anterior.

"Ya lo sabéis, el pasado no fue mi mejor verano, así que este año lo he cogido con mucha gana y me ha respondido, o sea, me está...", confesó. Suárez se mostró radiante al hacer balance: "Bueno, he estado muy contenta, la verdad, ha sido un verano estupendo. He disfrutado unos días en familia en Zahara, como habéis podido ver. He estado también con amigos en Ibiza, y ahora estoy aquí en Marbella, no me puedo quejar".

Cuando se le preguntó por su vida sentimental y la posibilidad de volver a enamorarse, respondió con naturalidad: "Eso nunca se sabe". Y en cuanto a cómo habría reaccionado si se hubiese encontrado con Álvaro Muñoz Escassi, su ex, fue clara: "Pues nada, con naturalidad, ya está, ¿qué va a hacer?".

EuropaPress

