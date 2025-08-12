Agencias

Aeromexico se posiciona como la aerolínea global más puntual del mundo en julio con el 89,8% de vuelos en hora

Por Newsroom Infobae

Guardar

Aeromexico se colocó como la aerolínea global más puntual del mundo en julio con el 89,81% de los vuelso aterrizados en hora, según los datos de la consultora Cirium.

En este listado le siguen Azul (87,55%), Saudia (87,57%), Qatar Airways (85,79%) y Latam Airlines (82,02%), que cierra el 'top 5' de la puntualidad en las aerolínea globales.

Completan la lista de las diez aerolíneas más puntuales en julio Avianca (81,16%), SAS (81,07%), ANA (77,88%), Turkish Airlines (77,21%) y JAL (76,97%).

Entre las aerolíneas europeas, Icelandair coronó en julio con el 81,46% de sus vuelos aterrizados en hora, seguida de SAS, Turkish, Finnair (75,04%) y la española Iberia, que consiguió el quinto lugar con una puntualidad del 75,01%).

También aparecen las españolas Vueling (72,49%) y Air Europa (70,9%), que consiguieron el octavo y noveno lugar, respectivamente, en el séptimo mes del año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Rey Felipe VI está en "contacto permanente" con el Gobierno sobre la situación de los diferentes incendios activos

El Rey Felipe VI está

El uso prolongado de bañadores mojados y la deshidratación propician el aumento de cistitis en verano, según urólogo

Infobae

Fernando Roig: "Es una gran idea y una gran posibilidad jugar el Villarreal-Barça en Miami"

Fernando Roig: "Es una gran

Estonia refuerza su frontera con Rusia para combatir la inmigración ilegal

Estonia refuerza su frontera con

Asombrosa disminución de aves en los trópicos por el cambio climático

Infobae