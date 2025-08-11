Sheila Casas encuentra en sus amigas el mejor refugio tras las declaraciones de Álavaro Muñoz Escassi

Disfrutando de un verano atípico en el que ha decidido centrarse en ella al 100%, Sheila Casas cuenta con el apoyo de su familia y su círculo de amigos más cercanos que no la han dejado sola en ningún momento en los últimos meses. En esta ocasión veíamos a la abogada realizando algunas gestiones por el centro de la ciudad junto a una amiga con la que compartió confidencias durante toda la jornada.

Tras cerrar la etapa anterior de su vida en la que protagonizó el foco mediático durante su relación con Álvaro Muñoz Escassi y posterior ruptura, Sheila sigue adelante con su vida al margen de la última entrevista televisiva de su ex pareja en la que confesaba los motivos que les llevaron a la ruptura. "Te doy mi palabra que fue un día que nos enfadamos, los dos dijimos cosas... y luego ejecutamos. Yo creo que simplemente han faltado ganas. Ganas de querer estar, de luchar un poquito" reconocía el jinete en su reciente aparición el 'De viernes' despejando cualquier duda sobre si existió o no una tercera persona entre ellos. "Con Sheila no ha pasado nada malo. Ahora mismo, si me preguntas por mi prototipo de mujer, te describo a Sheila. Me encanta Sheila. Pero no ha sido el momento ni tampoco ha habido terceras personas" añadía Escassi con total sinceridad.

Disfrutando de sus días de descanso al máximo y compaginándolos a la perfección con sus compromisos profesionales en la ciudad, Sheila ha comenzado una nueva etapa en su vida en la que prefiere alejarse del foco mediático. En esta ocasión, la hermana de Mario Casas eligió para la ocasión un conjunto de pantalón y chaleco en color beige con raya diplomática que combinó con sandalias de tacón, gafas de sol y complementos en dorado.