(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

El Real Madrid afronta este martes (19.00 horas) ante el WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck (Austria) su único partido amistoso de la pretemporada antes de que arranque de manera oficial el curso 2025-26, que los de Xabi Alonso inaugurarán con el duelo ante el CA Osasuna el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Después de acabar en semifinales ante el Paris Saint-Germain su aventura en el Mundial de Clubes y tras solo 24 días de descanso y dos semanas de trabajo, el conjunto madridista retoma la acción en tierras austriacas con el objetivo de afinar su preparación para el comienzo de LaLiga EA Sports.

La negativa del Comité de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a aplazar su partido ante los navarros de la primera jornada liguera dejará a los de Xabi Alonso con poco margen de maniobra para probaturas, más allá de las experimentadas en el choque informal del viernes ante el Leganés (4-1) en Valdebebas.

En Innsbruck, el técnico vasco no podrá contar con los lesionados Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, a los que se ha unido este lunes el uruguayo Fede Valverde. Así, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler serán los únicos centrocampistas disponibles de la primera plantilla, con los canteranos Thiago Pitarch y Roberto Martín dispuestos a reforzar la zona.

Será también la ocasión de ver por primera vez con el equipo al último fichaje madridista, Álvaro Carreras, y quizás por última a Rodrygo Goes, pretendido por el Manchester City. Sin embargo, los aficionados madridistas aún tendrán que esperar para presenciar el debut del argentino Franco Mastantuono.