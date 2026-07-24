Registradas varias explosiones cerca del aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí

El aeropuerto de Erbil, situado en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y que alberga instalaciones estadounidenses, ha sido escenario este viernes de una serie de explosiones registradas en las inmediaciones tras un nuevo ataque con drones.

La coalición internacional que encabeza Estados Unidos ha interceptado y destruido tres drones en la capital de la región, donde se ha registrado un incendio, según informaciones de la televisión kurdo-iraquí Rudaw.

De momento, las autoridades de la zona no han dado detalles sobre el número exacto de ataques ni los posibles daños ocasionados, si bien las estimaciones apuntan a que alrededor de 930 drones y misiles han sido lanzados contra la zona desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se remonta al 28 de febrero.

PUBLICIDAD

Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.