El Festival Internacional de Cine de Venecia acogerá el estreno de la nueva ficción sonora de 'Drácula'

Una de las historias más icónicas de la literatura vuelve a cobrar vida con una nueva adaptación de Drácula que apuesta por una experiencia completamente inmersiva. El clásico de Bram Stoker se reinventa en formato de ficción sonora con un enfoque más cinematográfico, un reparto inmejorable, una banda sonora original y un cuidado diseño de sonido que prometen trasladar al oyente al universo del célebre vampiro.

EL CLÁSICO DRÁCULA VUELVE CON UNA SORPRENDENTE FICCIÓN SONORA DE LA MANO DE AUDIBLE

Este ambicioso proyecto, adaptado a siete idiomas, será uno de los protagonistas del 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde Audible reforzará el diálogo entre el cine y las nuevas formas de entretenimiento en audio. La compañía, distribuidora de audiolibros, pódcast y series de audio originales, llevará este proyecto a uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo como ejemplo de la evolución de la narrativa sonora.

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La versión en inglés está encabezada por Jonathan Bailey, que da vida a Drácula, y Ella Purnell, en el papel de Mina. El reparto lo completan nombres tan reconocidos como Aimee Lou Wood, Louis Partridge, David Jonsson, Lesley Manville y Maggie Gyllenhaal. En paralelo, la producción cuenta con adaptaciones internacionales protagonizadas por intérpretes de primer nivel, entre ellos Riccardo Scamarcio y Benedetta Porcaroli en Italia, Omar Sy y Deva Cassel en Francia, Matthias Schweighöfer y Jeanne Goursaud en Alemania, Asier Etxeandia y Claudia Salas en España, además de José María de Tavira y Esmeralda Pimentel para la versión en español neutro.

Al frente de la adaptación en inglés se encuentra Mary Lambert, directora de la película de culto Cementerio de animales, que debuta en el universo de la ficción sonora con este proyecto. El guion lleva la firma de Robyn Ahern, quien lidera por primera vez una adaptación de estas características, mientras que la música original corre a cargo del prestigioso compositor Ilan Eshkeri, responsable de reforzar la atmósfera de suspense de la historia.

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LA ADAPTACIÓN AUDIBLE ORIGINAL DE 'DRÁCULA' SE ESTRENARÁ EN LA BIENNALE CINEMA 2026

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el Venice Production Bridge, uno de los espacios dedicados a la innovación dentro de la Biennale Cinema 2026. Bajo el título 'Drácula: Un nuevo capítulo en el audio cinematográfico', el encuentro reunirá a la directora Mary Lambert, varios miembros del reparto internacional y responsables creativos del proyecto para reflexionar sobre el futuro de las ficciones sonoras y su creciente relación con el lenguaje audiovisual.

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Con este lanzamiento, Audible apuesta por reinventar una obra universal a través de un formato que combina interpretación, música y tecnología para crear una experiencia completamente inmersiva. Una propuesta que demuestra cómo el audio entretenimiento sigue ganando protagonismo y abre nuevas posibilidades para redescubrir los grandes clásicos desde una perspectiva contemporánea.