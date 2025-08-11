Agencias

Lourdes Montes y Francisco Rivera, entre los testigos de una tarde taurina histórica con Morante y Roca Rey

Por Newsroom Infobae

El Puerto de Santa María vivió una de las tardes taurinas más destacadas del verano, donde además del habitual ambiente festivo y la presencia de numerosos rostros conocidos, la atención se centró en el cartel estelar formado por Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Crespo. La Plaza Real colgó el cartel de "No hay billetes" y reunió tanto a familias emblemáticas como a celebridades, entre ellas Lourdes Montes, Francisco Rivera, su hijo Curro, Sibi Montes, Mateo Ibáñez y el chef José Andrés.

En el ruedo, los tres matadores ofrecieron una tarde de toros vibrante y de gran nivel, con faenas que cautivaron al público y les valieron salidas a hombros. Morante de la Puebla deslumbró con su arte y cortó dos orejas a su primer toro; Roca Rey, con su entrega característica, logró dos orejas y ovación; y Daniel Crespo, mostrándose muy firme y templado, levantó los tendidos y rubricó su actuación cortando dos orejas al sexto toro de la tarde.

La cita no solo reunió a grandes aficionados, sino que volvió a situar a El Puerto de Santa María como punto de encuentro tanto de la sociedad como de la tauromaquia, consolidando su plaza como una de las grandes referencias del toreo en España.

