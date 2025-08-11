Jordania abordará este martes la reconstrucción de Siria con Damasco y Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Jordania ha anunciado este domingo que acogerá una reunión conjunta con representantes de Estados Unidos y Siria el próximo martes a fin de debatir la situación y reconstrucción de este último, tras las conversaciones establecidas a mediados de julio en medio de los enfrentamientos intercomunitarios en la gobernación de Sueida, en el suroeste del país.

"Jordania acogerá el martes una reunión conjunta entre Jordania, Siria y Estados Unidos para debatir la situación en Siria y las formas de apoyar el proceso de reconstrucción del país sobre bases que garanticen su seguridad, estabilidad y soberanía, satisfagan las aspiraciones de su pueblo hermano y preserven los derechos de todos los sirios", ha explicado la diplomacia de Ammán en la red social X.

A la reunión asistirán el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, y el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Burke, así como "representantes de las instituciones pertinentes de los tres países", reza el comunicado, sin precisar las identidades de las personas u organizaciones a las que alude.

Asimismo, el vice primer ministro y responsable de Exteriores jordano, Ayman Safadi, "también mantendrá conversaciones bilaterales con Al Shaibani y Burke", ha indicado la propia cartera.

Este nuevo encuentro se produce como continuación de las conversaciones celebradas en Ammán el 19 de julio, en las que, en lugar de Burke, participó el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, y el principal foco fue el establecimiento de un alto el fuego y "la resolución de la crisis" en Sueida, sumida en enfrentamientos entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa. Entonces, el balance de víctimas era de 940 muertos, aunque ahora ha superado la barrera de los 1.500.