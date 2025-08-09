Maduro recibe al secretario general de la OTCA para fortalecer protección del Amazonas

Caracas, 8 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este viernes en Caracas con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional para la protección del Amazonas, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según VTV, que transmitió imágenes de la reunión entre Maduro y Von Hildebrand, en el palacio presidencial de Miraflores, ambos funcionarios discutieron maneras de fomentar políticas de desarrollo sostenible en la región amazónica.

Además, dijo que repasaron estrategias que apunten al resguardo de la soberanía sobre los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades indígenas y rurales que habitan en esta zona, sin ofrecer mayores detalles.

Durante su visita a Venezuela, el secretario general de la OTCA hizo un recorrido por las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), donde pudo conocer los proyectos ambientales que está desarrollando actualmente, según una nota de prensa del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

"Me parece que tienen visión de un mundo con el cual yo coincido, que tiene un respeto por la gente, que tiene un respeto por el medio ambiente, que tiene una visión muy linda", señaló Von Hildebran, citado en la nota de prensa.

Asimismo, celebró que en el país petrolero se ejecuten políticas que permitan "el desarrollo de estrategias para afrontar de manera adecuada la crisis climática".

"Realmente ver lo que ustedes están haciendo en la investigación en la Antártida, con los costos, con los análisis, lo que están haciendo en lo social, en lo ambiental me parece una maravilla", añadió.

En febrero pasado, cancilleres de los países miembros de la OTCA mostraron su compromiso con la cooperación regional para la protección y el desarrollo sostenible de la Amazonía, en el marco de la decimoquinta reunión ministerial de la OTCA que se celebró en Surinam.

En una declaración firmada entonces por los ocho países miembros de la organización -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- los gobiernos remarcaron la urgencia de fortalecer una agenda común para la conservación de la biodiversidad, la acción climática y la protección de los pueblos indígenas y comunidades locales.

El mayor bosque tropical del planeta es víctima de actividades ilegales de tala y de minería, muchas veces vinculadas a redes del crimen organizado y que llevan al progresivo deterioro de la vegetación y a la contaminación de los ríos. EFE