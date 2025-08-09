Haití designa nuevo director de la Policía con el reto de enfrentar las bandas

Puerto Príncipe, 8 ago (EFE).- Haití nombró este viernes a un nuevo director general interino de la Policía Nacional del país (PNH), en un contexto marcado por importantes retos en materia de seguridad, como lo es el combate a las bandas armadas, y un día después de que Laurent St-Cyr asumiera la titularidad del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Andre Jonas Vladimir Paraison tomó posesión en sustitución de Rameau Normil, que ha estado al frente de la institución durante más de un año.

"Necesitamos un gran plan de desarrollo para la PNH. Es necesario que haya coherencia entre el plan nacional de desarrollo del país y el plan de seguridad de la Policía para ofrecer mejores resultados a la población", declaró Vladimir Paraison en presencia de los CPT, del primer ministro, Alix Didier Fils-Aime, y de otras autoridades.

El alto cargo fue durante seis años coordinador de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional (USGPN). Ha ocupado varios puestos dentro de la institución policial.

Con este nombramiento, Vladimir Paraison tiene la difícil tarea de establecer un clima de seguridad que facilite la celebración de las elecciones generales en el país a finales de año.

Toma las riendas de la institución en un momento en el que al menos el 90 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe está controlada por bandas armadas, que también han instalado peajes a la salida de las carreteras que conducen al interior del país.

Por su parte, St-Cyr instó al nuevo jefe policial interino a tomar "todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad", y que "intensifique" las operaciones policiales en todos los frentes y que libere, "uno por uno", los territorios controlados por las bandas.EFE