Sheila Casas cierra definitivamente las puertas a Álvaro Muñoz Escassi: "Tengo buen recuerdo de todo"

La ruptura entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi ha dado mucho de que hablar este verano. La relación entre la abogada y el conocido jinete había llamado la atención por su naturalidad y complicidad, por lo que la noticia de la separación sorprendió a seguidores. Anunciada a principios de verano, la pareja dejó claro desde el inicio que no había terceras personas implicadas y que el final de su historia respondía únicamente al desgaste y la incompatibilidad generados por sus respectivos compromisos profesionales y personales.

Tras las recientes declaraciones de Escassi acerca de su ruptura, se esperaba algún posicionamiento por parte de la hermana de los Casas. Sin embargo, ella ha decidido priorizar su tranquilidad y bienestar, y así lo ha manifestado: "Sabes que pasa, no he visto nada. Estoy súper desconectada de todo". Sheila evita de este modo entrar en valoraciones, haciendo evidente su intención de mantenerse al margen de las opiniones y titulares que han circulado estos días.

Al ser preguntada por el recuerdo que le deja su pasada relación, se muestra elegante y directa: "Yo ya lo dije, tengo buen recuerdo de todo". Estas palabras refuerzan la imagen de madurez y cordialidad que ambos han transmitido públicamente desde el inicio del proceso de separación, evitando críticas y demostrando respeto mutuo.

Con esta postura discreta y serena, Sheila Casas deja claro que su prioridad es disfrutar del presente acompañada de su familia y amigos. Lejos de alimentar polémicas, la abogada opta por la calma en este nuevo capítulo de su vida.