Reinier deja el Real Madrid tras cuatro cesiones

El Real Madrid y el Clube Atlético Mineiro anunciaron este viernes el traspaso al conjunto brasileño del mediapunta Reinier Jesus Carvalho, quien no logró hacerse hueco en el equipo blanco desde su llegada a la capital española en 2020.

"El Real Madrid C. F. y el Clube Atlético Mineiro han acordado el traspaso de nuestro jugador Reinier", escribió el conjunto español en un escueto comunicado oficial.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por estos años en los que ha pertenecido a nuestro club, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", añadió como despedida.

Reinier fichó por el Madrid en 2020 pero se marcha sin jugar ni un minuto con el primer equipo, y tras ser cedido al Borussia Dortmund, Girona, Frosinone Calcio y Granada. El brasileño firmó por el Atlético Mineiro hasta 2029.

