Las exportaciones de Portugal a Estados Unidos cayeron un 39,4 % en junio

Por Newsroom Infobae

Lisboa, 8 ago (EFE).- Las exportaciones de Portugal a Estados Unidos retrocedieron un 39,4 % en junio, según datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso, que indicó que la reducción se dio principalmente por los productos químicos.

"En junio de 2025, y teniendo en cuenta los principales países socios de 2024, cabe destacar la disminución de las exportaciones a Estados Unidos (-39,4 %), esencialmente productos químicos", destacó el INE en un comunicado divulgado este viernes.

En este sentido, cayeron en Portugal un 10,8 % las exportaciones de suministros industriales, debido principalmente a la reducción en "productos químicos exportados a Estados Unidos, correspondientes, sobre todo, a transacciones con vistas a trabajos por encargo (sin transferencia de propiedad)", detalló el organismo.

Mientras que en junio de 2024 las exportaciones al país norteamericano alcanzaron los 557 millones de euros, el valor se redujo a 338 millones este año, lo que se traduce en una caída de 219 millones de euros.

Por el contrario, Portugal aumentó sus exportaciones a Alemania un 16,4 %, principalmente en el ámbito de material de transporte.

Estas cifras llegan en mitad de la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impuso aranceles "recíprocos" a sus socios comerciales que entraron en vigor este jueves.

En el caso de la UE corresponden a un 15 %, como acordaron las dos partes el 27 de julio en un pacto político que incluye además el compromiso de llegar a "aranceles cero" en diversos productos. EFE

