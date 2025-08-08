El agua detectada en un cometa es muy terrestre

Una nueva investigación ha descubierto evidencia convincente de que el agua de un cometa es sorprendentemente similar a la que se encuentra en los océanos de la Tierra.

Esto respalda la idea de que los cometas podrían haber desempeñado un papel crucial en el aporte de agua -y posiblemente algunos de los componentes moleculares de la vida- a nuestro planeta.

Utilizando el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un equipo internacional de científicos, liderado por Martin Cordiner, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, cartografió la distribución tanto del agua ordinaria (H2O) como del agua "pesada" (HDO, que contiene el isótopo más pesado, el deuterio) en la coma (la nube de gas que rodea el núcleo) del cometa tipo Halley 12P/Pons-Brooks durante su aproximación al Sol. Esta es la primera vez que se logra un mapeo espacial tan detallado de estas dos formas de agua en un cometa.

Las observaciones de ALMA se combinaron con datos sobre agua y otros gases, obtenidos con el Telescopio Infrarrojo (IRTF) de la NASA, para obtener una imagen más completa del cometa. Al combinar las capacidades complementarias de estos dos telescopios, los investigadores pudieron medir con mayor precisión la proporción de deuterio a hidrógeno (D/H) en el agua del cometa, una huella química que ayuda a los científicos a rastrear el origen y la historia del agua en todo el Sistema Solar. Sorprendentemente, se descubrió que la proporción D/H del agua en 12P/Pons-Brooks era prácticamente indistinguible de la de los océanos terrestres. La medición, (1,71+/- 0,44)x10-4, es la proporción más baja jamás medida en un cometa tipo Halley y se encuentra en el extremo inferior de los valores observados previamente en otros cometas.

"Cometas como este son reliquias congeladas del nacimiento de nuestro Sistema Solar hace 4.500 millones de años", afirmó en un comunicado Cordiner. Dado que se cree que la Tierra se formó a partir de materiales carentes de agua, desde hace tiempo se ha sugerido que los impactos de cometas son una fuente de agua terrestre. Nuestros nuevos resultados proporcionan la evidencia más sólida hasta la fecha de que al menos algunos cometas de tipo Halley transportaron agua con la misma firma isotópica que la encontrada en la Tierra, lo que respalda la idea de que los cometas podrían haber contribuido a la habitabilidad de nuestro planeta.

Los cometas de tipo Halley son una clase de cometas con períodos orbitales intermedios (entre 20 y 200 años) y visitan el Sistema Solar interior en raras ocasiones. Los hallazgos del estudio son significativos porque mediciones previas en otros cometas a menudo mostraban agua con una relación D/H diferente a la terrestre, lo que deja en duda el origen cometario del agua terrestre. Esta nueva medición sugiere que algunos cometas, en particular aquellos como el 12P/Pons-Brooks, podrían haber aportado agua, y posiblemente otros elementos esenciales para la vida, a una Tierra joven.

La investigación también confirma el origen de los gases observados, proporcionando una imagen más precisa de la verdadera composición del cometa. "Al mapear tanto el H2O como el HDO en la coma del cometa, podemos determinar si estos gases provienen del hielo congelado dentro del cuerpo sólido del núcleo, en lugar de formarse a partir de procesos químicos u otros procesos en la coma gaseosa", afirmó Stefanie Milam, de la NASA, coautora del estudio.

Las observaciones fueron posibles gracias a la excepcional sensibilidad y las capacidades únicas de imagen de ALMA, que permitieron al equipo detectar la tenue señal de agua pesada que emana de las regiones más internas de la coma, algo nunca antes cartografiado en un cometa.