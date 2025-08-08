EEUU cancela visa al alcalde de fronteriza ciudad mexicana de Nogales, en estado de Sonora

Nogales (México), 7 ago (EFE).- Autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron la visa a Juan Francisco Gim, presidente municipal (alcalde) de la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora, noroeste de México, informó este jueves el propio funcionario.

Según la Evaluación Nacional de Amenazas 2024 presentada por la Administración de Control de Drogas (DEA) al Congreso, por Nogales, que colinda con Arizona en EE.UU., pasa hasta el 50 % del fentanilo que circula en las calles de ciudades estadounidenses.

Además, en esta ciudad ocurrieron la mayoría de los cruces ilegales de indocumentados y registró el número más alto en deportaciones desde EE.UU. a México, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un video publicado en redes sociales, Gim confirmó que autoridades migratorias le negaron el acceso y que está sujeto a un proceso administrativo, pidió confianza a la ciudadanía y no politizar el tema, al asegurar que no es una crisis.

“Quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación en torno a mi visa, efectivamente el Gobierno de EE.UU. ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto", apuntó el alcalde en el video.

"Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí, estoy seguro que el tiempo me dará la razón, no es cacería ni un escándalo, es un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y respeto”, añadió.

Funcionarios municipales que accedieron hablar con EFE en anonimato explicaron que fue el pasado martes cuando el alcalde intentó cruzar hacia Arizona por la garita Dennis DeConcini, cuando los agentes de las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le informaron que pasara a una segunda inspección, donde lo retuvieron varias horas hasta que fue dejado en libertad con su visa cancelada.

“Trabajo con intensidad, me encuentro en mi oficina cumpliendo mis deberes, atiendo temas urgentes, incluso participo en reuniones binacionales de seguridad porque Nogales no se tiene que parar, menos yo”, agregó.

Según versiones periodísticas de medios locales, al alcalde Juan Francisco Gim lo interrogaron agentes del CBP, el ICE y otras agencias norteamericanas, quienes lo habrían retenido más de 17 horas.

El funcionario tenía agenda pública programada para el día 6 y 7 de agosto pero las canceló y solo desarrolló reuniones privadas.

La última vez que el alcalde de Nogales cruzó la frontera sin problemas fue el 26 de julio cuando participó en los trabajos de la Comisión Sonora-EE.UU.

Gim sería el tercer gobernante mexicano, surgido del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que autoridades estadounidenses le han cancelado la visa.

El primer caso ocurrió a inicios de mayo pasado con la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y luego el pasado 11 de junio se confirmó que agentes de migración en la Garita de Lukeville, Arizona, negaron la entrada y le retiraron su visa al alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro. EFE