Darwin Núñez, a punto de dejar el Liverpool por el Al Hilal saudí

Londres, 8 ago (EFE).- El uruguayo Darwin Núñez está muy cerca de dejar el Liverpool inglés y fichar por el Al Hilal saudí, según adelantó este viernes su actual entrenador, Arne Slot, quien, no obstante, aclaró que no hay contratos firmados y que hay que esperar "algunos días".

"Darwin puede que efectivamente se vaya, pero no se ha firmado todo, así que tendréis que esperar unos días hasta que se complete. Pero sí, hay una posibilidad de que se vaya", dijo el entrenador holandés del Liverpool en la rueda de prensa previa a la Community Shield que se disputa este domingo contra el Crystal Palace en Wembley.

Previsiblemente, el delantero uruguayo, de 26 años y que ha pasado tres temporadas en el Liverpool, se marchará al fútbol saudí por 46 millones de libras (53 millones de euros).

Su salida, casi cantada desde el invierno pasado, sirve al Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arne Slot han ingresado 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin Núñez.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, el Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que el Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto del Newcastle como del Al Hilal. EFE