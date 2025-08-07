Temas del día de EFE News Latino del jueves 7 de agosto de 2025

EEUU CENSO

Washington - El presidente Donald Trump ordenó a su Administración trabajar "de inmediato" en un nuevo censo "de alta precisión" que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados, en medio de una polémica nacional por la redistribución de mapas electorales.

-Se enviará una nota de claves sobre el Censo que se realiza cada diez años en Estados Unidos

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - La Administración Trump ha recurrido a hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes ante una subida del 49 % en la cifra de personas que están detenidas por ICE desde que comenzó su presidencia en enero, a pesar de que siete de cada diez de estos extranjeros carecen de antecedentes criminales. Por Pedro Pablo Cortés (ENVIADA)

(foto)

GUERRA COMERCIAL

Washington - Los gravámenes incluidos en el nuevo plan arancelario del presidente Donald Trump entraron en vigor este jueves, una semana después de la fecha prevista inicialmente (1 de agosto) y tras el anuncio de la víspera de que se aplicará un arancel del 100 % a chips y semiconductores en una fecha aún por precisar.

EEUU TELEVISIÓN

Miami - Entrevista con el compositor de origen cubano Carlos Rafael Rivera, conocido por su trabajo en 'The Queen's Gambit', quien está nominado al premio Emmy en la categoría de 'Mejor música del tema principal original' por su trabajo en la serie de Netflix 'Dept. Q.', y quien en junio fue nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

(foto) (video)

EEUU MÚSICA

Los Ángeles - El reguetonero mexicano Fernando Hernández, más conocido por su nombre artístico El Malilla, estrena este jueves el EP 'Tu maliante bebé', una producción previa al álbum que, según contó en una entrevista con EFE, será el trabajo más importante de su carrera. Por Monica Rubalcava (ENVIADA)

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la Crew-10 de SpaceX abandonan la Estación Espacial Internacional después de siete meses, a bordo de la cápsula Dragon que transportó la semana pasada al laboratorio orbital a los integrantes de la misión Crew-11. (foto) (video)

Miami.- EEUU GRAMMY.- La Academia Latina de la Grabación anunció a Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón como los ganadores del Premio a la Excelencia Musical, que se entregará en noviembre en el marco de la gala de los Latin Grammy, que tendrá lugar en Las Vegas.

San Juan.- PUERTO RICO SALSA.- Reconocidos salseros expresaron a EFE su anhelo de que en algún momento no muy lejano Rubén Blades y Willie Colón, quienes formaron uno de los dúos más exitosos en la historia del género, hagan las paces y se reencuentren tras más de 20 años de enemistad por una disputa económica y judicial. (foto)

