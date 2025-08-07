PP y Vox aprueban en Jumilla (Murcia) la primera medida en España que impide celebraciones islámicas en lugares públicos

PP y Vox han aprobado en Jumilla (Murcia) la "primera medida" en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos.

Así lo ha puesto de manifiesto Vox Murcia en un mensaje en la red social X, donde ha celebrado que Jumilla ha hecho "historia", al ser "la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos".

En concreto, según refleja la página web del Ayuntamiento de Jumilla, la moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas fue presentada por Vox en el pleno correspondiente al mes de julio.

Esta moción recibió una enmienda de modificación del PP que se centraba únicamente en las competencias municipales para este fin y fue aprobada con 10 votos a favor de los 'populares', la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos-AV.

Así, Vox reivindicó "el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica".

Según informa 'Siete días Jumilla', los socialistas apuntaron que "el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias", y calificaron la moción y enmienda de "xenófoba y sectaria".

Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al PP de "vulnerar" los valores constitucionales y poner "en riesgo" la convivencia, "solo por aferrarse al poder". "No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder", ha indicado en un mensaje en la misma red social.

En esta misma línea, IU-Podemos-Av rechazaron la moción "por vergonzosa e ignominiosa, por racista y por fomentar discriminación y odio hacia personas por su origen". Además, alegaron que "presenta las diferencias culturales como un problema, al tiempo que desde los barrios se trabaja para fomentar la convivencia y la interculturalidad en el municipio".

Igualmente, el secretario de comunicación de los morados en la Región, Víctor Egío, ha calificado este acuerdo de "aberración y disparate xenófobo". También ha recordado que "los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que se identifican con ninguna religión".

PODEMOS LLEVARÁ A LA FISCALÍA LA MOCIÓN

Desde Podemos llevarán a la Fiscalía "este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox". "Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas". "El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista", ha declarado Egío.

También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido de que esta decisión es "inconstitucional" y que "atenta frontalmente" contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. "Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir", ha expuesto.

En este sentido, Luna ha afeado al PP que haya elegido ser "cómplice" del "fascismo", al negociar "la dignidad" de Jumilla "a cambio de seguir gobernando a cualquier precio." "La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario", ha destacado.

IU-VERDES ESTUDIARÁ LA VÍA JURÍDICA "MÁS ADECUADA"

La formación de izquierdas ha asegurado que estudiará la vía jurídica "más adecuada" para impugnar la medida por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional "si fuera necesario". Además, ha exigido al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Murcia que se posicionen "ante esta deriva claramente inconstitucional y racista".

Por su parte, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Navarro, ha asegurado en un mensaje en la red social X tras la aprobación de la moción que "¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!".

También valoró tras el pleno la defensa de las tradiciones españolas frente a la "constante ofensiva ideológica de la izquierda" por imponer costumbres ajenas. "A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero", subrayó.