La selección femenina vuelve al número uno del ranking FIFA tras su subcampeonato europeo

La selección española femenina de fútbol se convirtió este jueves en la nueva número uno del ranking mundial de la FIFA, reconocimiento que ya había obtenido hace dos años y que recupera gracias a su reciente subcampeonato en la Eurocopa de Suiza.

Pese a perder la final continental en los penaltis ante Inglaterra, la actual campeona del mundo se vuelve a situar en el primer puesto de esta clasificación, donde, con un total de 2.066,79 puntos, releva a los Estados Unidos.

La 'Roja' firmó una óptima EURO donde terminó invicta y ganando cinco de sus seis partidos, empatando únicamente en la de la pelea por el título contra las 'Lionesses'. Esa actuación le da un 'premio de consolación' en forma de liderazgo mundial, una condición que ya ostentó desde diciembre de 2023, año de su conquista histórica del Mundial y tras sellar su clasificación para la 'Final a Cuatro' de la primera Liga de Naciones hasta agosto de 2024 tras ser cuarta en sus primeros Juegos Olímpicos en París.

El combinado español sumó en este último periodo más de 30 puntos (32,45) por los casi ocho de los Estados Unidos, que se queda en la segunda posición del ranking, muy cerca (2.065,06) de la campeona del mundo. El podio lo completa Suecia (2.025,26), que sube tres puestos pese a no pasar de los cuartos de final de la EURO.

Por su parte, Inglaterra, que defendió con éxito su trono europeo, se queda cuarta (2.022,64) por delante de una Alemania (2.011,56), eliminada en las semifinales por España y que cae dos lugares en una clasificación donde Francia (1.988,68) mejora cuatro para colocarse sexta y Brasil, pese a su título de la Copa América, pierde tres puestos y es ahora séptima (1.976,39).