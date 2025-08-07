La firma de mobiliario francesa Mobalpa acelera su presencia en España y prevé alcanzar 40 tiendas en 2028

Mobalpa, firma europea de mobiliario a medida con más de 75 años de experiencia, acelera su plan de expansión en España donde se ha marcado como objetivo alcanzar las 40 tiendas en 2028, según informa en un comunicado.

En concreto, la enseña, nacida en 1948 como una evolución del taller de ebanistería fundado en 1907 por Eugène Fournier en los Alpes franceses, desembarcó en España en 2019, donde cuenta con una red de 16 tiendas y un modelo de franquicia orientado a la rentabilidad y al compañamiento del emprendedor.

"El éxito de Mobalpa está directamente ligado al éxito de nuestros franquiciados, por eso ofrecemos un acompañamiento completo que incluye formación, soporte en marketing, software de diseño y herramientas logísticas", ha asegurado el responsable de expansión de Mobalpa España, Matt Stephens.

De esta forma, la estrategia de Mobalpa se apoya en tres pilares como son la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional. La marca fabrica exclusivamente bajo pedido, evitando así la necesidad de stock en tienda y optimizando recursos. Además, emplea madera de fuentes sostenibles y cuenta con certificaciones ambientales que avalan su compromiso con la economía circular y la reducción de su huella de carbono.

La firma de mobiliario cuenta con 235 puntos de venta en Francia y en otros países francófonos con una treintena de tiendas, por lo que apuesat por crecer en Bélgica, Suiza y territorios de ultramar, además de reforzar su presencia en España.

"Nuestro objetivo es alcanzar 280 tiendas en Francia y 40 en España antes de 2028. Queremos consolidar nuestro papel como referente europeo del mobiliario a medida", ha recalcado Stephens.