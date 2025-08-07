Carla Goyanes y su emotivo homenaje a su padre, Carlos Goyanes, en el primer aniversario de su muerte

El verano más difícil para la familia Goyanes-Lapique ha llegado, marcado por el primer aniversario del fallecimiento de Carlos Goyanes, quien murió el 7 de agosto de 2024, a los 79 años, de forma repentina a causa de un infarto mientras dormía la siesta en su residencia de Marbella. Apenas unas semanas después, la familia sufrió otro durísimo golpe con la muerte de su hija mayor, Caritina, también víctima de un infarto y en las mismas circunstancias. Estas pérdidas consecutivas han sumido a la familia en un luto profundo, afrontando ahora su primer verano sin ambos, una ausencia que pesa más que nunca.

Para mantener vivo el recuerdo de su padre, Carla Goyanes ha impulsado un homenaje muy especial, del que ha querido compartir unas imágenes junto a una reflexión en sus redes sociales: "Hace ahora mismo un año que nos dejaste pero yo no quiero que nadie te olvide, así que he creado este Memorial de Pádel con tu nombre. Fuiste de los impulsores del pádel en Marbella en sus inicios y nos transmitiste a tus hijas y a tus nietos la pasión por este deporte. Lo mantendré siempre que pueda y espero que así lo hagan a su vez tus nietos, biznietos, etc. El año que viene también participaremos mujeres y crecerá. Ha sido el primer año y han pasado por el torneo 138 participantes, 10 técnicos en rotación, 10 niños voluntarios para ayudar con los más pequeños y hemos contado con el apoyo de tu mejor amigo y tu familia. Estoy muy agradecida por todos los que me han colaborado para hacerlo posible. Confío en que lo hayas podido ver y disfrutar".

La celebración del I Memorial Carlos Goyanes no solo sirve para recordar el legado deportivo del patriarca, gran impulsor del pádel en la Costa del Sol, sino que también ha supuesto un refugio de unidad y fortaleza para la familia y quienes les arroparon en estos meses tan complejos. Los nietos de Carlos participaron con entusiasmo en el torneo, demostrando que la pasión que él inculcó sigue viva entre las nuevas generaciones.

En este verano tan especial, la familia Goyanes-Lapique transforma el dolor de la pérdida en un homenaje vivo a la memoria y los valores de Carlos y Caritina, mostrando fortaleza y gratitud por quienes les acompañan, y apostando por mantener el legado de amor y unión frente a la adversidad.