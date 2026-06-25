La bolsa de São Paulo sube un 0,87 % por indicadores favorables de inflación

São Paulo, 25 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró este jueves con una subida del 0,87 % impulsada por la divulgación de indicadores que muestran que la inflación está por debajo de lo esperado tanto en Brasil como en Estados Unidos, lo que puede permitir una reducción de los tipos en ambos países.

El Ibovespa, índice de referencia en la mayor plaza bursátil latinoamericana, subió hasta los 171.990 puntos animada por la divulgación de los datos favorables de inflación y la previsión de que el Banco Central brasileño puede promover una nueva reducción de los intereses en agosto.

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Las previsiones beneficiaron principalmente a las acciones de los bancos. Los papeles preferenciales del Itaú, mayor banco privado del país, cerraron con una subida del 1,92 %, y los ordinarios del Banco do Brasil, la mayor institución pública, con un avance del 1,62 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,37 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1828 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores subidas este jueves fueron los ordinarios del fabricante de paneles de madera Dexco, con un salto del 5,51 %, seguidos por los ordinarios de la red de supermercados Pao de Açucar, con un avance del 5,21 %.

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En la punta contraria, los que más perdieron valor fueron los preferenciales de la petroquímica Braskem, que cayeron un 9,71 % luego de que sus principales acreedores rechazaran su propuesta de renegociación de deuda.

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 22.607,9 millones de reales (unos 4.352,9 millones de dólares o unos 3.827,5 millones de euros) en unas 3,13 millones de operaciones. EFE