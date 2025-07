Il Divo desvela cómo recibieron la noticia de colaborar con Isabel Pantoja

27/07/2025 IL DIVO EN STARLITE OCCIDENT EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD STARLITE OCCIDENT

Il Divo volvió a Starlite Occident el pasado viernes con un propósito claro: celebrar sus 20 años de trayectoria compartiendo lo que mejor saben hacer: cantar desde el alma. La cantera se convirtió en el escenario perfecto para repasar dos décadas de éxitos y mirar al futuro con XX, su nuevo trabajo discográfico, que sirvió como columna vertebral de un concierto cuidado al detalle.

Con más de 30 millones de discos vendidos y una carrera que los ha llevado a convertirse en referentes del pop-ópera a nivel mundial, Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie -incorporado al grupo tras la pérdida de Carlos Marín- mostraron que siguen en plena forma, vocal y emocionalmente. A su manera, y como siempre, con ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo que define su identidad.

Durante el concierto, reinterpretaron a su estilo himnos como "Crazy", "All by myself", "Power of love" o "Perfect", esta última convertida en una de las sorpresas más celebradas de la noche. También hubo espacio para "Despertar sin ti", la nueva y única composición original del disco, que confirma que Il Divo no solo versiona, sino que también crea.

Además, el grupo fue preguntado por la colaboración que van a grabar con Isabel Pantoja y confesaron estar "súper emocionados porque además no nos lo esperábamos, estábamos terminando esta gira del veinte aniversario y de repente viene esta noticia".

Parece que fue una propuesta que no dudaron en aceptar porque consideran "un gran honor y placer" poder hacer música con una gran estrella como ella: "Obviamente era algo que no teníamos que pensarnos ni un segundo".