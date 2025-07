Sylvia Pantoja asegura haber felicitado a Isa Pantoja por el nacimiento de su segundo hijo

26/07/2025 SYLVIA PANTOJA. Isa Pantoja no está atravesando su mejor momento después de dar a luz a su segundo hijo y lo ha confesado esta semana en la revista Lecturas a través de una entrevista conmovedora asegurando que, además de la tristeza que siente, lidia con la indiferencia absoluta de su familia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Este fin de semana, Silvia Pantoja se ha dejado ver ante las cámaras y ha reconocido que le ha felicitado tras su maternidad porque "a mí me cae muy bien Isabel" y por eso "la felicité cuando tuvo a su hijito ahora y la felicité cuando se casó".

Algo que ha hecho siempre que ha tenido "acontecimientos así" porque "me parece una niña muy entrañable, muy bonita, de corazón, muy humilde y, no sé, me da un poquito de tristeza de ver siempre que está como arrinconada".

En cuanto a su prima, Isabel Pantoja, y los planes que tendría de marcharse del país, la artista ha asegurado que no sabe nada porque "cada día se dice algo diferente" y ha lanzado una pregunta al aire: "¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira?".

Por último, entiende que todas las situaciones en las que se ha visto envuelta en los últimos años han manchado su reputación, ya que "todo cae por su propio peso y la gente sabe mucho ya, la gente no es tonta hoy en día".