Meloni considera que reconocer el Estado de Palestina puede ser "contraproducente"

Roma, 26 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró que "el reconocimiento del Estado de Palestina, sin que exista un Estado de Palestina, puede ser incluso contraproducente", tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que Francia lo reconocerá formalmente en septiembre ante la Asamblea General de la ONU.

"Así se lo he dicho a la propia autoridad palestina y también se lo he dicho a Macron", explicó la mandataria italiana en declaraciones publicadas este sábado por el diario 'La Repubblica'.

Para Meloni, "si se reconoce sobre el papel algo que no existe, se corre el riesgo de que el problema parezca resuelto, cuando no lo está" y añade: "Aunque soy muy favorable al Estado de Palestina, no estoy a favor de su reconocimiento antes de que se haya iniciado un proceso para su constitución".

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, explicó que "Italia apoya la solución de dos pueblos y dos Estados, pero el reconocimiento del nuevo Estado palestino debe producirse simultáneamente con el reconocimiento por parte de Italia del Estado de Israel".

El anuncio de Macron ha generado reacciones dispares. Israel condenó la decisión por considerar que "recompensa el terror", mientras que Estados Unidos la calificó de "irresponsable" y perjudicial para la paz.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró que Francia se sume a otros países europeos en el reconocimiento de Palestina, mientras que el grupo islamista Hamás la definió como "una medida positiva en la dirección correcta". EFE