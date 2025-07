Jennifer López arrasa en su concierto en Madrid con un repaso de sus grandes éxitos y guiños a nuestro país

Impresionante, y con un derroche de voz, coreografías, y vestuario solo al alcance de grandes divas como ella, Jennifer López ha arrasado en la última parada de su tour 'Up all night' por España este domingo en Madrid. Tras arrancar el pasado 9 de julio en Pontevedra, y desatar la locura en Cádiz y Fuengirola, la estrella del Bronx ha llenado hasta la bandera el Movistar Arena de la capital con un concierto épico que ha confirmado que, a punto de cumplir 56 años, está en su mejor momento. ¡Menudo pacto con el diablo!

Ante 15.000 personas completamente entregadas, la actriz y cantante hacía su aparición en el escenario con 25 minutos de retraso. Algo que a nadie le ha importado cuando, deslumbrante y presumiendo de su espectacular cuerpo con un escotadísimo body de lentejuelas plateadas, botas Xl tipo mosquetera, gorra a juego, y cazadora dorada de pailletes con flecos y maxi hombreras, se ha arrancado a hablar en español para expresar su alegría por reencontrarse con su público madrileño después de 6 años sin cantar en nuestro país.

"¿Cómo se siente Madrid? ¡Buenas noches!" ha exclamado, pasándose rápidamente al inglés -su lengua materna a pesar de su origen puertorriqueño- para animar al abarrotado Movistar Arena a vivir una experiencia inolvidable a su lado: "¿Estáis listos para tener un buen momento? ¡Es tan increíble estar aquí con vosotros, estoy muy agradecida! Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos así, ¿verdad? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Sí! Estoy lista, estoy lista para tener una gran noche. ¿Váis a cantar conmigo? ¿Váis a cantar? ¿Bailar? ¿Váis a volveros locos, a tener una buena noche? ¿Cómo podemos tener la mejor noche de nuestras vidas? ¿Estáis listos Madrid?" se ha ganado al público sin dejar de bailar 'la lambada' rodeada de un grupo de bailarines.

Más de dos horas de concierto en las que JLo ha cantado -acompañando su impresionante show con coreografías imposibles con las que ha demostrado que está en plena forma- sus grandes éxitos: 'Sexy girl'; 'On the floor'; 'Save me tonight'; 'Ain't Your Mama'; 'From the block'; 'Let's Get Loud'; 'El Anillo pa' cuando'; 'Waiting for tonight'... no faltó ni uno de los temazos que la han convertido en una de las estrellas más importantes del planeta.

Pero también hubo guiños a nuestro país, convirtiendo el escenario en un tablao flamenco cuando, con un mantón de manila y un look en rojo, se arrancó a cantar 'Gracias a la vida'. "He sentido el amor está noche", se despedía de Madrid visiblemente emocionada tras una noche apoteósica.

Su próximo concierto, este martes en Barcelona, antes de cantar en Bilbado el 16 de julio, y en Tenerife el 18, poniendo el broche de oro a su gira por España antes de continuar su periplo internacional por países como Ialia, Turquía, Polonia, Egipto, o Emiratos Árabes. ¡Larga vida a JLo!