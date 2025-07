Luis Enrique: "Mi intención es separar a los jugadores para que la situación no vaya a más"

El entrenador español del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, apuntó que su "objetivo" e "intención" en la trifulca que se formó tras el pitido final del partido por el título en el Mundial de Clubes fue "separar a los jugadores", al tiempo que reconoció superior al campeón Chelsea.

"Al final del partido hay una situación que creo que es totalmente evitable, por parte de todos. Mi objetivo e intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Hay mucha tensión, mucha presión", dijo en rueda de prensa tras el partido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El técnico del PSG quiso responder en español a las preguntas sobre lo ocurrido al término del encuentro, una situación que acaparó su intervención ante los medios. Y es que, las cámaras captaron a 'Lucho' soltando su mano en la cara del delantero rival Joao Pedro, aunque también se vio a ambos hablando tranquilos después del acalorado rifirrafe entre los dos equipos.

"Hay una serie de empujones por parte de mucha gente, que creo que deberíamos evitar entre todos. Mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores. He visto a Maresca recibir empujones, empujar, sé la tensión, nuestra intención es separar. Mi intención es separar a los jugadores para que la situación no vaya a más", apuntó.

Por otro lado, 'Lucho' aceptó la dura derrota ante el equipo inglés. "Fue difícil durante los primeros minutos, estaban llenos de energía. Hay personas que critican, no me preocupa, lo fundamental es sacar provecho de las vacaciones. El fútbol es así. Empezaron muy bien, con un alto nivel de presión y presentamos dificultades, intentamos marcar, no lo logramos. Ellos merecieron esta victoria, jugaron muy bien. El Chelsea, lo dije, es un gran equipo", dijo.

El técnico español rechazó que sean "perdedores" y se mostró tranquilo con las posibles críticas. "Aquí no hay perdedores, un subcampeón. Perdedores, en la vida, es el que se rinde, que no se levanta, aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores. Es muy bonito saber, y se sabe en los momentos delicados, quién está a tu lado y quién no. Tengo una característica desde que era muy joven, puedo caer mejor o no, pero tengo la suerte de caer muy bien a todas las personas que me conocen", afirmó.

Además, Luis Enrique dio su visto bueno al nuevo Mundial de Clubes. "Es un torneo que nace de la necesidad de saber cuál es el mejor equipo del mundo. Puede convertirse en una competición de muy alto nivel, con la dificultad del calendario. Me ha gustado, no hemos podido ganarla, ha habido un equipo que ha sido mejor en la final", terminó.