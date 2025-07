Marta Riesco sigue disfrutando al máximo de su amor con Alejandro Caraza

12/07/2025 MARTA RIESCO Y ALEJANDRO CARAZA EN EL MAD COOL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Se conocieron en la grabación de un videoclip de una de sus canciones y desde entonces no se han separado... Marta Riesco y Alejandro Caraza siguen estando igual de enamorados que el primer día a pesar de todos los baches que han sorteado en los últimos tiempos.

Disfrutando de la compañía de unos amigos, la pareja se dejó ver este viernes en el festival Mad Cool de lo más acaramelados, derrochando complicidad y demostrando que su amor está en el aire.

La periodista renacía hace unos meses en 'Ni que fuéramos Shhh' con su profesionalidad tanto en el pisito como por las calles, demostrando que es una reportera todoterreno que todo lo que se propone lo consigue y, tiempo más tarde, hizo lo mismo en 'La familia de la tele'.

Sin embargo, la audiencia no acogía al programa y TVE decidía cancelarlo... lo que suponía una tristeza para Marta, quien había conseguido resurgir de sus cenizas, pero ahora está imparable. Tanto es así que la reportera no ha tenido reparo en ponerse a buscar trabajo porque ahora se valora a sí misma, sabe su potencial y no tiene miedo al futuro incierto.

Viviendo un momento de lo más feliz en lo personal, la incertidumbre profesional no le impide seguir disfrutando de los pequeños planes que le depara la vida, en este caso este festival al que acudió con su pareja y un par de amigos.