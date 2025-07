María García de Jaime, el subconsciente la traiciona ante las rupturas de Victoria Federica y Tana Rivera con sus novios

María García de Jaime en la fiesta presentación “YSL Love Game” a 10 de Julio de 2025 en Madrid (España). José Ramón Guisado / Europa Press FIESTA PRESENTACIÓN;“YSL LOVE GAME”;FAMOSOS;EVENTO;MARCA;PHOTOCALL 10/7/2025

El verano ha llegado cargado de rupturas en el panorama 'celeb'. Al mediático fin de la historia de amor de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, se unen el de Victoria Federica y Borja Moreno Oriol, y el de Cayetana Rivera y Manuel Vega. Tal y como ha revelado 'Informalia' en primicia, la hija de la infanta Elena y el empresario de la noche habrían decidido emprender caminos separados después de varios meses de discreta relación en los que apenas se dejaron ver juntos en público, y en los que la influencer -siempre hermética con su vida sentimental- nunca llegó a confirmar que estaba enamorada.

Sin embargo, parece que su noviazgo es historia, y mientras la nieta del Rey Juan Carlos disfruta de sus vacaciones en Ibiza con amigos, el joven que ocupaba su corazón se encuentra en Sotogrande cumpliendo sus compromisos profesionales como relaciones públicas de 'Trocadero'. ¿Se darán una segunda oportunidad? Su entorno no lo descarta, por lo que habrá que esperar si este verano se produce el reencuentro.

En cuanto a la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, el citado portal apunta que Tana y Manuel habrían roto hace aproximadamente un mes después de 3 años de amor en los que no dejaron de sonar campanas de boda. Muy discreta, la nieta de Carmen Ordóñez se está apoyando en su madre en este momento tan complicado, y todavía no se ha pronunciado sobre su ruptura.

Sí lo ha hecho María García de Jaime, que este jueves ha asistido a la fiesta 'Love Game' de Yves Saint Laurent y ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el fin de los noviazgos de sus íntimas amigas Victoria Federica y Cayetana.

Y su reacción no ha podido ser más reveladora, ya que cuando la prensa ha querido confirmar por su boda las rupturas de la sobrina de Felipe VI y de la hija de Fran Rivera con Borja Moreno y Manuel Vega respectivamente, le ha dado un ataque de tos. "Toso y todo porque me ponéis nerviosa" ha intentado justificar al darse cuenta de que la estaba traicionando su subconsciente, añadiendo rápidamente con una sonrisa delatora con la que ha dejado claro que no va a hablar de la vida privada de sus amigas que "no tengo ni idea, de verdad, llevo un montón sin verlas". "Llevo mucho sin verlas, pero gracias por tratarme tan bien" ha zanjado sin saber muy bien como salir del paso.

En cuanto a sus planes para este verano con Tomás Páramo y sus hijos Tommy, Catalina y Federico, María nos ha contado emocionada que "tenemos muchas ganas de vacaciones y deseando irnos en agosto. Nos vamos a Tarifa, que es donde siempre vamos, es nuestro sitio de paz, y nada, deseando que llegue ya, como todos".

Muy sincera, la influencer reconoce que la conciliación, teniendo tres niños tan pequeños, no está siendo fácil. "Os prometo que es que yo a veces digo me faltan horas en el día, porque al final intentas ser como la mejor madre, la mejor mujer, y al final te sale todo al revés, entonces es como... Es muy difícil, pero bueno, poco a poco, este año es verdad que hemos empezado a hacer mucho esto de un día va uno, otro día va otro, entonces así siempre está uno de los dos, y nos estamos organizando mejor, que yo creo que al final es la clave de todo, y bueno, pues poco a poco como podemos" confiesa.

Después de 10 años de amor con Tomás, María desvela que le "encantaría" volver a casarse, pero para ello hay un requisito claro: "Que me lo vuelva a pedir. Quiero todo, despedida de soltera, todo, todo" ha asegurado entre risas.