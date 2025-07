Álvaro Soler y Melanie Kroll hacen balance un año después de convertirse en padres: "Lo mejor de nuestras vidas"

El 18 de julio de 2024, un año después de darse el 'sí quiero' en una boda secreta, el cantante Álvaro Soler y la modelo alemana Melanie Kroll anunciaban a través de redes sociales el nacimiento de su primera hija en común, una niña cuyo nombre no han hecho público y que, es sin duda, lo mejor que han hecho en sus vidas.

Así lo han confesado con una gran sonrisa en su primer acto público en España, la fiesta con la que Yves Saint Laurent ha celebrado de la mano de sus embajadores Aitana y Aron Pipper el lanzamiento de 'Love Game', revelando cómo se han adaptado a su nueva vida en Barcelona después de vivir los inicios de su historia de amor en Alemania.

"Es nuestro primer evento en España y es mi primera entrevista en castellano" ha apuntado con timidez Melanie que, como ha comentado, está dando clases de español para manejarse mejor en nuestro idioma, bromeando con que Álvaro "es muy mal profesor porque siempre me habla en alemán".

Su bebé, que está a punto de cumplir un añito, no tendrá ese problema, ya que como nos ha contado la modelo, está acostumbrada a cuatro idiomas: "Catalán en la guarde, castellano él, alemán yo, y inglés en casa, Netflix y tal". "Sí, mucho lío. Igual que yo de pequeño también, porque yo creo que hablé mucho más tarde, porque no sabía muy bien qué idioma estaba hablando. Pero bueno, al final yo creo que esto será bueno para su cabeza, será mejor" ha añadido el cantante de 'Sofía', cuyo padre también es alemán.

El balance que hacen de su primer año como padres es, en palabras de Álvaro, "el mejor cambio de nuestras vidas, yo creo. La mejor evolución, diría, porque al final ha sido un cambio, pero hemos podido seguir con muchas cosas también que nos gustan individualmente. Y a la vez crear la familia, para mí ha sido lo más bonito".

Lo más duro, para Melanie, "la lactancia, creo que eso es algo que las mujeres no hablan mucho, pero es muy difícil y sí, son muchos dolores, ¿no? Y después el sueño, que no duermes mucho y eres una persona diferente si no duermes". "Encima nosotros, que somos dos personas que necesitamos dormir mucho. Y entonces, bueno, fue bastante lío al principio. Ahora lo hemos controlado y ella duerme. Le hemos dado el talento de dormir también, así que por suerte está durmiendo mejor" reconoce el artista.

¿A quién se parece su hija? Como confiesan encantados, "a los dos, es una mezcla", revelando que por el momento no se plantean darle un hermanito: "Es que ahora... Ahora no. Un día sí, pero ahora tengo que recuperar y todo y queremos disfrutar la pequeña. Porque no estamos mucho tiempo en casa, ¿sabes? Hay que disfrutar cada momento".