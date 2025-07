EE.UU. sufre mayor brote de sarampión en más de tres décadas

(Bloomberg) -- A mediados de 2025, el total anual de casos de sarampión en EE.UU. ha alcanzado un nivel no visto en más de tres décadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. informaron el miércoles de 1.288 infecciones confirmadas, la cifra más alta desde 1992 y que supera el total de 2019, la última vez que el país se enfrentó a un brote de sarampión. Más de dos tercios de los estados han notificado al menos un caso a los CDC, y se han producido 27 brotes, definidos como tres o más casos relacionados.

Tres personas han fallecido a causa del sarampión desde que comenzó el brote en enero, entre ellas dos niños no vacunados en Texas. La gran mayoría de los casos se han producido entre personas no vacunadas.

La administración Trump ha retirado su amplio apoyo a la inmunización para proteger la salud pública. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha relacionado erróneamente el autismo con la vacuna contra el sarampión.

El mes pasado, Kennedy destituyó a todos los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC y añadió a críticos de las vacunas. El nuevo panel creó un subcomité para revisar los calendarios de vacunación infantil y adulta, que incluyen las vacunas contra el sarampión.

El fuerte aumento del sarampión este año ha alarmado a los expertos en salud pública. En 2000, EE.UU. declaró oficialmente erradicado el sarampión después de que no se produjera una propagación continua del virus durante 12 meses consecutivos. El brote actual podría dar al traste con ello, según la Asociación Médica Americana.

El sarampión es muy contagioso y es necesario que al menos el 95% de la población esté vacunada para detener su propagación. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es eficaz en un 97% para proteger contra el virus después de dos dosis.

El elevado número de casos actuales puede atribuirse al descenso de las tasas de vacunación infantil. Para el año escolar 2023-2024, las tasas de vacunación de los niños de jardín de infancia cayeron por debajo del 93%, según los CDC. En el año escolar 2019-2020, los CDC informaron que el 95% de los niños de jardín de infancia estaban vacunados.

En años anteriores, la mayoría de los casos de sarampión en EE.UU. estaban relacionados con viajeros que habían estado expuestos al virus en el extranjero. En mayo, los CDC emitieron un aviso en el que recomendaban a todos los viajeros internacionales que se vacunaran completamente contra el sarampión antes de viajar.

Si continúan las tendencias actuales de vacunación, EE.UU. podría registrar más de 50 millones de casos de sarampión en los próximos 25 años, según un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association.

El brote de sarampión de 2019 se centró en las comunidades judías ortodoxas de Nueva York, que habían sido blanco de grupos antivacunas con afirmaciones falsas de que las vacunas causaban autismo y contenían ingredientes que violaban las leyes dietéticas kosher.

El aumento de los casos de sarampión en 2025 se debió inicialmente a un brote en el oeste de Texas entre comunidades menonitas, que a menudo solicitan exenciones religiosas a las vacunas obligatorias en las escuelas.

Texas no registró ningún nuevo caso de sarampión el martes, con un total de 753 en el estado desde que comenzó el brote en enero. El epicentro, el condado de Gaines, ya no está designado como condado de brote, según el panel de control del estado. Las infecciones comenzaron a disminuir tras un aumento de las vacunaciones. Los casos en Nuevo México, Oklahoma y Kansas se han relacionado con el brote de Texas.

