José María Almoguera reacciona a la demoledora entrevista de su madre contra Alejandra Rubio: "Le sobramos todos"

A pesar de que en los últimos tiempos se han mostrado de lo más unidas, y Carmen Borrego no ha dudado en salir en defensa de Alejandra Rubio ante las críticas por el vídeo que compartió con Carlo Costanzia felicitando a gritos a su cuñado Pietro Costanzia a las puertas de la cárcel de Turín donde cumple condena por intento de asesinato, la hermana de Terelu Campos sorprende al arremeter contra su sobrina en su última exclusiva en la revista 'Lecturas'.

Posando en bañador, la colaboradora habla largo y tendido sobre la joven y no tiene miedo de sentenciar que "a Alejandra le sobramos todos", haciendo referencia a que está tan centrada en su bebé y en la familia que ha formado junto al hijo de Mar Flores, que todo lo demás ha pasado a ocupar un segundo plano en su vida.

Y aunque por el momento Carmen no ha dado la cara ante estas declaraciones que prometen levantar una gran polvareda y que no sentarán bien a su sobrina -a la que nunca le ha gustado que hablen de su vida, y que siempre ha criticado que los miembros de su familia cobren por hablar mal de nadie-, sí lo ha hecho José María Almoguera, que reaccionaba en directo en 'TardeAR' a la nueva y polémica portada de su madre.

"Yo no sé exactamente a qué se refiere, no lo tengo muy claro. Normalmente los titulares de la revista se ponen para que se vean y quieras comprarla. Yo creo que es más el titular que luego realmente...o eso espero" ha expresado prudente, esperando a leer la entrevista al completo para saber qué ha dicho Carmen de Alejandra.

Tras el programa, José María ha asistido junto a su novia María 'La Jerezana' a la première de 'Superman' y, como no podía ser de otro modo, se ha enfrentado a las preguntas sobre el demoledor titular de su madre contra su prima.

"Yo a mi familia no la puedo ver todos los días, pero cuando la veo, soy el más feliz del mundo. Cuando tú eres padre y tienes una familia, un núcleo familiar, lo normal es que te cierres en él y que los demás sobremos. Entonces, es lo lógico. Yo cuando fui padre, me cerré con la familia que tenía, ella lo ha hecho igual. Y absolutamente creo que todos los padres lo hacen igual, porque llega un momento en el que lo principal es el niño. Que el niño esté bien, que el niño sea feliz. Y sacar tiempo para otras cosas es muy complicado. Es muy complicado, de verdad que es muy complicado. Así que aunque no sé por donde va el titular de mi madre, es posible que vaya por ahí" ha comentado, empatizando con Alejandra.

Negando que estén distanciados por mucho que los medios de comunicación insistan en ello, el nieto de María Teresa Campos ha revelado que "ya está todo organizado" para verse y conocer por fin al pequeño Carlo: "Ya hay fechas, ya todo. Claro, como comprenderéis, no os lo voy a decir. Está en proceso, está ya casi todo ultimado y preparado. Pero bueno, todo va viento en popa, estoy contento y con ganas de que llegue". Eso sí, ni una palabra de cuándo ni dónde se va a producir el reencuentro para intentar que no les pillen las cámaras.

Muy correcto, José María ha preferido no 'mojarse' con otro de los titulares de su madre en la exclusiva, en la que afirma que ella es mejor abuela que su hermana y, reconociendo que "no sé cómo es Terelu como abuela", sí ha asegurado que "mi madre es un... no un diez, un doce. Entonces, no lo sé".

Hablando de su tía, el colaborador se ha mostrado encantado con que la mayor de Las Campos vaya a sustituir este verano a Emma García como presentadora de 'Fiesta', una noticia que ha anunciado Mediaset en un comunicado este martes: "Se lo merece. Es una gran profesional que, en algunos momentos, yo creo que tendría que haber estado más valorada. Y que ahora le den un programa es justísimo". "No he hablado con ella, me he enterado hoy, hace un ratito. O sea, que tampoco sabía nada. Enhorabuena y mucha suerte" ha añadido.

Hace unos días Terelu se sometía a una terapia en '¡De Viernes!' y, a corazón abierto, revelaba que si algún día le pasara lo mismo que a su madre, le diría a Alejandra "a mí me matas". "Yo opino igual. Si a mí me pasara lo mismo, no me gustaría vivir eso. Ni vivirlo en mí, ni vivirlo en nadie de las personas que quiero. Ya lo he vivido una vez y espero no volver a vivirlo" ha confesado José María, completamente de acuerdo con su tía.

Por último, el nieto de María Teresa Campos ha reconocido que el clan Campos no tiene un chat de Whatsapp de familia: "Odio los grupos de WhatsApp. O sea, tengo... No sé, mira, te lo digo. No te voy a engañar, eh. Te voy a decir exactamente. A ver cómo se mira esto. Mira, grupos. Diecisiete grupos. De los cuales hay... Pues más de mil mensajes. Ni los he mirado, no los sé. No, no tengo grupos de WhatsApp con ellos. No, no, no. Ya tengo suficientes. No, de verdad que no. Menos mal. Ya son demasiados los que tengo" ha zanjado. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!