Jessica Bueno da un consejo a Isa Pantoja tras confesar que sufre depresión posparto

Disfrutando de su soltería tras su ruptura con Luitingo el pasado febrero, Jessica Bueno ha disfrutado de su primer plan del verano en Madrid asistiendo a la fiesta 'Summer Party' de la revista Cuore. Como nos ha contado, "paso estos primeros días de vacaciones sin mis hijos y estoy aprovechando para pasar tiempo con mis amigas. Lo típico que se dice, ahora digo a todo que sí cuando antes me lo hubiera pensado más de una vez".

"Echo de menos a mis peques, pero estoy feliz porque ellos están disfrutando de sus padres -Kiko Rivera y Jota Peleteiro- y es lo que tiene que ser. Al final es responsabilidad de ambos y tienen que pasar tiempo con ellos. Y cuando no están conmigo aprovecho para pasar tiempo conmigo misma" confiesa.

Y es que como reconoce "estoy muy tranquila, muy bien sola. Descubriendo lo bien que es estar soltera". "Voy a terapia y estoy trabajando muchísimo en quererme mucho más yo y en tener menos miedo de la vida. Me está enseñando a saber decir no, a poner límites, a tener más claro lo que quiero y a no tener miedo a decir lo que no quiero. Y nada, estoy muy bien. Mucha paz mental, que es lo que buscaba y contenta" desvela.

"Ahora mismo estoy cerrada totalmente al amor, no quiero. Me apetece estar sola. Sí, sí, estoy bien así y quiero estar sola" confiesa, dejando claro que Luitingo es agua pasada y no quiere volver a hablar de él: "Cada uno sigue su vida. Yo estoy muy feliz aquí en este evento. Si quieres hablamos de mí. Lo único que me interesa es estar bien yo" sentencia cortante.

Hace unos días Isa Pantoja compartía un desgarrador mensaje en redes sociales desvelando la montaña rusa de emociones y el bajón anímico que está teniendo tras haber dado a luz a su hijo Cairo el pasado 22 de junio. Un complicado momento sobre el que se ha pronunciado Jessica: "Es algo muy normal en muchas madres. Es muy difícil. Esos días, la cuarentena y todo lo que viene...". "Lo importante es saber cuidarse y nos enfocamos en nuestros hijos cuando nacen, pero también los de alrededor tienen que tener muy claro que tienen que mimar a la mamá. Así que... Ahora la madre es la que tiene que recibir también muchos cuidados" aconseja, afirmando que "claro" que le desea lo mejor a su excuñada.