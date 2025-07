Anabel Pantoja, emocionada, se abre en canal con Susana Molina: "No soy la típica madre"

Anabel Pantoja ha sido la última invitada del podcast 'La Sobremesa' de su íntima amiga, Susana Bicho. Un episodio en la plataforma Podimo donde hemos conocido la relación de amistad que ambas mantienen desde "hace más de diez años", tal y como ellas reconocen. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su lado más sensible y se ha roto al tratar algunos temas.

Su historia comenzó con un simple mensaje, cuando Anabel no dudó en preguntarle a la exconcursante de Gran Hermano cuál iba a ser su look para el primer día de la Feria de Abril: "Me da confianza esta chavala, pues lo voy a hacer. Y te escribí, pero sin más, o sea, no era por otra cosa", ha confesado.

Un gesto que dio paso a "de la feria a una amistad real", tal y como definen las protagonistas. El paso de Susana por "La isla de las tentaciones" y su ruptura con Gonzalo Montoya reforzó la confianza, encontrando el apoyo mutuo la una en la otra. De ahí, ambas pasaron a vivir juntas, creando así un vínculo muy especial.

"La echo mucho de menos porque ha sido una etapa preciosa, de risas, de libertad, de lo que nos daba la gana", confiesa la hija de Bernardo Pantoja cuando habla de su temporada como madrileña de acogida. Aun así, y a pesar de compartir entre risas aquellos maravillosos años, reconoce que con el paso del tiempo "el cuerpo y la cabeza te van pidiendo otras cosas". "No me apetece el despiporre que tenía antes", comenta sobre su experiencia en la capital, aunque siempre guardará un buen recuerdo de aquella época de su vida: "Éramos felices".

Las dos influencers han compartido los momentos más anecdóticos y algunas experiencias vividas, además de las manías de Anabel con la ropa interior o su instinto protector con Susana: "No soy más mayor que tú, pero sí veía más peligro que tú".

Sobre las amistades y la falsedad que existe hoy en día a través de las redes sociales, la sobrina de la tonadillera explica que para ella la clave de una amistad real es, sobre todo, cuidarla día a día. "Si tú cuidas tu amistad, es recíproco, te van a cuidar a ti. Entiendo que sí es real la amistad", afirma. Además, reconoce que para ella es fundamental mantener a sus amigos de siempre, aunque admite que también ha llegado gente nueva a su vida: "Tú no eras de mi infancia".

En cuanto a las falsas amistades, asegura que algunas personas cercanas le han aconsejado en ocasiones sobre quienes se acercaban a su entorno, aunque confiesa que tiene "un ojo clínico y un láser donde ya veo la situación". Al hablar de su familia, reconoce que, por desgracia, lo ha visto en personas cercanas: "Creo que le han traicionado y que le ha salido rana, entonces yo siempre he tenido mucho cuidado". Aun así, admite que también la han traicionado a ella: "No digo que yo no sea, pero creo que he sabido elegir bien".

Respecto a su reciente maternidad, Anabel explica: "Es verdad que ahora, como estoy lejos y encima tengo una preocupación muy, muy, muy grande, pero lo digo: yo voy a ser mamá, pero sigo siendo mujer, sigo siendo amiga, sigo siendo hija. No soy la típica madre que se mete en ese mundo de 'ya está, esta es mi etapa'. No, yo quiero estar en tu vida. Es verdad que no he podido estar tan cerca en ciertos temas, pero es algo que siempre quiero mantener porque es lo que digo: sí, mi atención la requiere mi hija, pero yo sigo siendo Anabel".

Finalmente, la colaboradora se ha emocionado al reconocer que, en ocasiones, siente envidia de la relación que su amiga mantiene con otras influencers como Dulceida: "Es envidia sana, no digo que no quiero que estés con ellas, al revés, muchas veces me encantaría estar allí, pero digo: a mí ya me ha tocado. Pero os echo un montón de menos".