Petro ordena una "ofensiva total" contra la mayor disidencia de las FARC en Colombia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado lanzar en el suroeste del país una "ofensiva total" contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) capitaneada por Néstor Gregorio Vera, más conocido como 'Iván Mordisco'.

"He dado una orden: ofensiva total contra el grupo armado más sanguinario del narcotráfico", ha indicado Petro en un mensaje en redes sociales en el cual ha dicho esperar "obediencia" de "todas" las fuerzas militares y policiales.

Aseverando que "es el momento" de la "ofensiva final" en el departamento del Cauca, el inquilino saliente de la Casa de Nariño se ha dirigido a los "jóvenes y niños que integran la fuerza mafiosa" para pedirles que abandonen "las filas del narco" y pasen a la vida civil. "La ley los protege, por favor, antes de los misiles que caerán sobre nuestro pueblo", ha apelado.

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Asimismo, Petro ha celebrado que se ha "logrado derrotar a los dos principales jefes de las estructuras" de alias 'Iván Mordisco' en el Cauca. Ello tiene que ver con la "neutralización" que este lunes ha anunciado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, de alias 'Ñeque', uno de los "principales reemplazos y responsables de las finanzas ilegales de la estructura de alias 'Mordisco'".

Alias 'Ñeque' era, según ha precisado Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales, "la mano derecha de alias 'Marlon'", supuestamente "neutralizado" hace alrededor de diez días. El mismo "administraba los recursos que traen muerte y dolor por el narcotráfico que financiaban la compra de armas y explosivos, el reclutamiento forzado de menores y la ejecución de atentados terroristas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño", ha advertido.

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Enfrentaba cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego. Por ello, ha destacado el ministro de Defensa, su neutralización representa un "golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de las disidencias de alias 'Mordisco', el financiamiento de acciones terroristas y expansión criminal".

Con relación a alias 'Marlon', el ministro Sánchez ha señalado que, pese a que "los reportes operacionales y de Inteligencia indicaron que este criminal había sido neutralizado", al no "haberse recuperado el cuerpo", tal neutralización no puede darse por "plenamente" confirmada, ya que, ha insistido, "ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver y la correspondiente identificación de médico-forense".

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