1-1. Saibari coloca en octavos a Marruecos en los penaltis y se citan con Canadá

Monterrey (México), 29 jun (EFE).- La selección de Marruecos fue de menos a más este lunes para derrotar en la tanda de penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026.

Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72, en tanto que Issa Diop lo hizo por los africanos en el 90+1. Un 1-1 que forzó al tiempo extra y luego a unos penaltis en los que se impusieron los Leones del Atlas.

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El partido comenzó con numerosas faltas y un duelo entre el centrocampista marroquí Ismael Saibari y el defensa neerlandés Jan Paul Van Hecke, quienes le bajaron a la intensidad tras una advertencia del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Fueron los africanos los que estuvieron cerca de tomar ventaja, en el 20 con un remate de Ayyoub Bouaddi y, un minuto después, con un disparo de Achraf Hakimi, ambos detenidos con sendas buenas atajadas del guardameta Bart Verbruggen.

Los marroquíes crearon peligro por las bandas; los neerlandeses defendieron bien con su línea de cinco y, en el minuto 44, crearon una jugada de gol con un golpe de zurda de Micky van de Ven, retenido por el portero Yassine Bounou.

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Marruecos fue incisivo en el cierre de la primera mitad. En el 45+2, Bilal El Khannouss le puso un balón preciso a Saibari, quien llegó tarde al balón. Cuatro minutos después, el jugador del PSV Einchoven volvió a fallar con todo a favor.

En el segundo tiempo, Hakimi estrelló un balón en el travesaño, en el 52 y se escapó con balón dominado en el 56, en un ataque frustrado con una aparición milagrosa de Van de Ven.

Cuando mejor estaban los africanos, Países bajos tomó ventaja. Horas después de que su esposa perdió un embarazo, Gakpko aceptó un balón de Crysencio Summerville y, de derecha, venció a Bonou para el 1-0.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo cambios en busca del empate; entre ellos la entrada a la cancha de Chemsdine Talbi, quien en el 90+1 le puso una asistencia a Diop, que anotó de cabeza el 1-1 que decretó el tiempo extra.

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En la única jugada de gol de la prórroga, en el 97, Verbruggen salvó a los neerlandeses al achicar y enviar fuera un remate a quemarropa de Soufiam Rahimi.

La tanda de penaltis decidió el triunfo de Marruecos por 2-3. Ismael Saibari anotó el definitivo para los marroquíes.

En los octavos de final, Marruecos jugará con Canadá, el próximo 4 de julio en Houston.

- Ficha técnica:

1. Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil van Dijk, Nathan Ake (Teun Koopmeiners m.71), Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven (Jarrel Hato m.86), Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch (Quinten Timber m.86), Frenkie de Jong (Marten de Roon m.110); Cody Gakpo (Justin Kluiver m.113), Brian Brobbey (Wout Weghorst m.71), Crysencio Summerville.

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Seleccionador: Ronald Koeman.

1. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad (Salah Eddine m.75); Ayyoub Bouaddi (Samir El Mourabet m.79), Azzedine Ounahi (Soufiam Rahimi m.86), Ismael Saibari, Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi m.86), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Gessime Yassime m.79).

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Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, m.72: Cody Gakpo; 1-1, m.90+1: Issa Diop.

Serie de penaltis: 1-0: Teun Koopmeiners; 1-0: Neil El Aynaoui al travesaño; 1-0: Justin Kluivert, falla; 1-1: Soudiam Rahimi; 2-1: Wout Weghorst; 2-2: Chemsdine Talbi; 2-2: Quinter Timber por fuera. 2-2: Achraf Kahiki, al palo; 2-2: Crysencio Summerville, ataja Bounou. 2-3: Ismael Saibari.

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Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil. Amonestó a Issa Diop.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante 51.243 aficionados.

Por Gustavo Borges