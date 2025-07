Víctimas de la dana piden implementar un sistema automatizado de aviso en emergencia sin necesidad de respuesta política

Representantes de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O se han inspirado en la experiencia en la reconstrucción del valle del Ahr alemán, que se vio anegado por las inundaciones en 2021, y piden implementar un sistema de aviso en emergencias que esté automatizado y que no necesite de respuesta política, para complementar al Es-Alert.

Así lo explica en una entrevista con Europa Press la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, tras visitar junto con Carmina Gil --vicepresidenta de la entidad-- el valle del Ahr, en unas jornadas para comparar la reconstrucción en esta zona de Alemania --tras las inundaciones de julio de 2021 que dejaron 135 muertos y afectaron a 41.000 personas-- y la de la provincia de Valencia, donde la dana del 29 de octubre provocó 228 fallecidos y daños económicos multimillonarios.

El objetivo del encuentro, que Álvarez califica de "muy positivo y enriquecedor", ha sido compartir ideas entre científicos, empresas de tecnología, políticos y la sociedad civil organizada "para que no vuelva a ocurrir". "No ya esas inundaciones, que a lo mejor sí que sucederán, pero el objetivo es muertes cero", asevera.

En este sentido, aboga por "dejar de hablar de desastres naturales, porque de naturales no tienen nada", y urge a introducir la idea de "desastres climáticos" e intentar mitigarlos, porque saben que estos "no van a desaparecer".

Álvarez detalla que en Alemania, junto con empresas líderes en sostenibilidad e investigadores, han participado en diferentes talleres sobre sostenibilidad, resiliencia y del papel de monitorización digital de los ríos para prevenir riesgos.

En este último aspecto, destaca, en el valle del Ahr están "muy avanzados", por lo que desde la Associació proponen implementar un nuevo sistema de aviso, que sirva como complemento para el Es-Alert, pero que esté automatizado y para el que "no tenga que haber una respuesta política".

"Que sea un complemento fundamental, que lo que pasó el 29 de octubre no se repita de ninguna manera, que haya una alternativa más efectiva, más rápida, con menos burocracia y, sobre todo, que no dependa de la voluntad o de que un político esté o no en su puesto de trabajo, o que sepa o no sepa de emergencias", espeta.

"MAPEAR NECESIDADES"

Al respecto, apuesta por "mapear las necesidades y diferencias" entre grupos familiares y espacios de convivencia, como residencias de mayores, centros de día o colegios, para que esta nueva alerta propuesta llegue "horas antes" a quienes requieren más tiempo para movilizarse y ponerse a salvo.

Para ello, puntualiza que cuentan con el trabajo a nivel técnico de una empresa valenciana de soluciones tecnológicas, que también permitiría que, ante una supuesta caída de las comunicaciones, el aviso pudiera enviarse y recibirse. Álvarez avanza que la compañía se reunirá con la administración autonómica para plantear este proyecto, que tiene detrás a la Associació.

"Que lo consigamos o no, no lo sé, porque para eso necesitamos que la administración nos dé el ok", expresa, al tiempo que manifiesta que esperan que les tomen en cuenta para que no "siga habiendo fallecidos" en este tipo de catástrofes.

"APARTAR" A LA ULTRADERECHA

El encuentro en Alemania también ha servido para recalcar la defensa de la economía sostenible, al ser "una oportunidad para todos, tanto para la sociedad como para las empresas, muy a pesar de ultraderecha".

A este respecto, Álvarez subraya que en las jornadas "había todo tipo de políticos, excepto la ultraderecha, que no estaba". "Lo que comentaban allí es que había que apartarlos, como fuera, porque son los únicos que niegan el cambio climático, cuando no es una cosa que venga, es que está aquí, y hace años que está aquí", enfatiza.

Asimismo, la representante de la Associació sostiene que "son necesarios todos los agentes" frente a los desastres climáticos, pero agrega: "El que no sume, que se aparte".

"RESPUESTA ASOCIACIONISTA"

Por otra parte, Álvarez apunta que a los afectados por las inundaciones en Alemania les ha sorprendido la "respuesta asociacionista" que ha tenido la sociedad en Valencia tras la catástrofe, por lo que desde la Associació se mantendrán en contacto con ellos para ayudarles a conseguir consolidar los movimientos ciudadanos.

"Ellos se han sentido en esa parte bastante solos, porque en un primer momento apareció lo mismo que aquí, el voluntariado, la respuesta de la sociedad, pero eso se diluye, dura poco tiempo", explica.

En cuanto a la reconstrucción llevada a cabo en el valle del Ahr, donde han pasado cuatro años desde las inundaciones, Álvarez considera que "no es homologable" a la situación de la provincia de Valencia, en parte por las diferencias en el sistema político alemán, y recalca que en los municipios valencianos afectados la población es "mucho mayor" que en la zona alemana.

VISITA A VALENCIA EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO

La Associació Víctimes Mortals DANA 29-O ha recibido la invitación a estas jornadas en Alemania de parte de Salvador Ortí, del Cluster Clean Waste Spain, y de Eveline Lemke, exministra del Estado de Renania -Palatinado y fundadora de la consultora Thinking Circular.

Se prevé que para el segundo aniversario de la dana, en octubre de 2026, visiten la provincia de Valencia los anfitriones alemanes, también junto a empresas, para analizar los avances implementados en los municipios valencianos y alemanes y la evolución de la reconstrucción.

"Lo importante es que esa sinergia entre un país y el otro se dé, con ese hervidero de ideas de científicos, todos volcados a que esto no vuelva a ocurrir, ni en Alemania, ni en España, ni en Italia ni en Brasil, que también ocurrieron cosas similares, porque todo lo que surge en un país a nivel positivo se vaya a trasladar a partir de ahora", concluye Álvarez.