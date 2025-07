El PP aprueba sus nuevos Estatutos con un cambio el modelo de primarias y la ponencia Política que fija su ideario

Los más de 3.200 compromisarios del PP que participan en el XXI Congreso nacional extraordinario del partido han aprobado este viernes la ponencia de Estatutos que recoge el nuevo modelo de 'primarias' y la ponencia Política, que fijará el ideario ideológico del PP ante las próximas citas electorales.

"El PP ha conseguido actualizar su ideario por consenso absoluto", han señalado a Europa Press fuentes de la formación, que han destacado que ambos textos se han aprobado esta tarde en comisión sin que este sábado llegue al plenario del congreso ninguna enmienda viva.

La formación ha puesto en valor el consenso conseguido en ambas ponencias, en el marco de un cónclave en el que el PP busca visualizar un cierre de filas en torno a Alberto Núñez Feijóo, que será reelegido presidente del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Después de ocho años sin ponencias ideológicas y sin reformas de estatutos, hemos conseguido actualizar nuestro ideario y nuestro reglamento interno por consenso absoluto", ha indicado el PP en un comunicado.

SE HABÍAN REGISTRADO MÁS DE UN MILLAR DE ENMIENDAS

En la última semana, los ponentes de ambas ponencias han negociado intensamente las 1.115 enmiendas presentadas a ambos textos. Algunas han sido retiradas y otras transaccionadas, como la que presentó el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

Fernández había presentado una enmienda a la ponencia Política en la que planteaba vetar pactos con aquellas formaciones que busquen "subvertir el orden constitucional". "En consecuencia, resulta inviable llegar a pactos de gobierno con aquellas fuerzas políticas que incluyan entre sus objetivos subvertir el orden constitucional", rezaba el texto.

Finalmente, el PP nacional y Fernández llegaron este jueves a un acuerdo para definir los límites de la política de pactos con otras formaciones: "la defensa del Estado, la Nación y el orden constitucional" serán "objetivos irrenunciables".

Además, el documento defenderá "el fortalecimiento del Estado en todo el territorio nacional frente al desmantelamiento del mismo que se está sufriendo, especialmente en Cataluña", al tiempo que incluirá el blindaje de las selecciones deportivas españolas en competiciones internacionales, según el presidente del PPC.

ENDURECER LAS PENAS POR MALVERSACIÓN

Además, la ponencia Política que ha aprobado el PP plantea endurecer las penas por malversación, al tiempo que señala que el indulto "no volverá a ser un privilegio político".

En su ideario, el PP subraya también que no es aceptable que en una democracia parlamentaria el Gobierno de la Nación no presente un proyecto de Presupuestos, sin que ello tenga consecuencias y promete hacer todos los cambios normativos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir.

En su ponencia el PP también propone modificar las leyes para que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su cese inmediato y automático. Esta propuesta se produce después de que los 'populares' hayan solicitado la salida del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La ponencia Política ha sido elaborada por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la eurodiputada Alma Ezcurra, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Según ha informado el PP, en la Ponencia Política "el PP saca adelante por unanimidad las enmiendas, incorporándolas al texto, que se refuerza tras alcanzar puntos de encuentro y mejorar el contenido último". De esta forma, ha proseguido, "se garantizan los principios y valores del partido para poder representar a todos los españoles".

CAMBIO EN EL MODELO DE PRIMARIAS

Asimismo, el XXI Congreso nacional del PP ha aprobado su ponencia de Estatutos, en la que cambia su modelo de 'primarias', de forma que los afiliados votarán ahora en una única lista al candidato a presidente y a los compromisarios, que son los que después eligen en segunda vuelta en el cónclave al líder del partido.

Según la formación, se trata de unas primarias participativas basadas en un sistema "muy similar" a la "democracia representativa" que hay en España con la elección de diputados al Congreso, que son los que luego se encargan de investir al presidente del Gobierno.

La ponencia de Estatutos del PP ha sido elaborada por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Además, los Estatutos recogen la creación de una Oficina de Cumplimiento Normativo para garantizar el código ético que pondrá en marcha con los nuevos Estatutos del PP. Se trata de ejecutar la máxima de "quien la hace, la paga y se va del partido", en palabras del portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona y ponente del texto, Dani Sirera.

En medio de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, Sirera justificó la creación de esta Oficina de Cumplimiento Normativo y recalcó que "frente a un PSOE que protege, normaliza y tolera los escándalos", el PP defiende "la ejemplaridad y la transparencia" de sus cargos.

Según recoge el artículo 49 de la ponencia de Estatutos, el Órgano de Cumplimiento Normativo es un órgano especializado del PP a nivel nacional con poderes autónomos de iniciativa y control del programa de cumplimiento Normativo" de la formación. Su director formará parte del Comité Ejecutivo "con voz, pero sin voto".

El PP ha informado en un comunicado que "ninguna enmienda ha sido incluida" a la ponencia de Estatutos y el texto "ha sido aprobado por unanimidad". "De las cinco enmiendas debatidas, cuatro han sido retiradas por los proponentes y una ha sido rechazada por la mayoría de los compromisarios adscritos a dicha Ponencia", han indicado fuentes del partido.