Montoya rompe su silencio y desvela, devastado, cómo se encuentra tras la entrevista de Anita: "Poco a poco"

Alejado del foco mediático y refugiado en su familia en su Utrera natal desde el final de 'Supervivientes', José Carlos Montoya ha reaparecido y ha roto su silencio sobre cómo se encuentra tras la entrevista de Anita Williams en '¡De Viernes!'.

A pesar de que la catalana aseguró que iba a desconectar de la televisión y de las redes sociales durante una temporada para pasar tiempo de calidad con su hijo Thiago (3), no ha dejado pasar la oportunidad de sentarse en el plató del programa de Mediaset para sincerarse sobre la actitud de su exnovio, del que no sabe absolutamente nada desde que terminó el reality.

Y aunque sigue queriendo al sevillano y no entiende por qué no quiere hablar con ella -de hecho, la tiene bloqueada- Anita ha dejado claro que no se siente culpable del mal momento anímico que está viviendo Montoya, negando que filtrase unos audios para dejarle quedal mal antes de irse a Honduras, y defendiendo que lo único que ha hecho ha sido contar la verdad respecto a las relaciones sexuales que tuvieron al inicio de la aventura en 'Playa Misterio' aunque pactaron no decir nada.

Tras las declaraciones de su exnovia, el de 'La Isla de las Tentaciones' ha reaparecido cabizbajo ante las cámaras de Europa Press y, confesado que no están siendo momentos fáciles, "ahí vamos" ha reconocido, ha dejado entrever que se encuentra mejor y que pronto podríamos tener noticias suyas: "Poco a poco, poco a poco" ha apuntado sobre su 'desaparición', ya que en las últimas dos semanas no ha hablado con nadie.

Agradeciendo el interés de la prensa, Montoya ha evitado pronunciarse sobre la entrevista de Anita, encogiéndose de hombros cuando le hemos preguntado si se sientre tracionado por la catalana, y qué le parece que esté dispuesta a pasar página respecto a su relación.

Lo que no ha querido desvelar es si está dispuesto a romper su silencio, sentarse en un plató y contarlo todo sobre Anita. +