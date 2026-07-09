Exembajador en México insiste en que captura de 'El Mayo' Zambada no fue operación de EEUU

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- El exembajador estadounidense en México Ken Salazar volvió a asegurar este miércoles que la detención del capo del narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada tras aterrizar en EE.UU. a bordo de una avioneta no fue una operación de Washington, en respuesta al reciente cuestionamiento de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: '¿Quién dice la verdad?' (...) Nos comunicamos con el Gobierno mexicano para decir que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación", publicó en su cuenta de la red social X el representante diplomático en el país norteamericano durante la presidencia del demócrata Joe Biden.

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La declaración de Salazar se produce después de que Sheinbaum cuestionara la versión que le trasladó en su momento de que en la detención 'El Mayo' Zambada, en julio de 2024, EE.UU. no jugó ningún papel ni intervinieron sus agentes en territorio mexicano.

La polémica se reavivó esta semana después de que se conociera que el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) donó a un museo estadounidense el avión en el que aterrizó el narcotraficante, tras haber sido víctima de un secuestro por parte de uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, según denunció el propio Zambada desde prisión.

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Al respecto, Salazar recordó que tanto él como el fiscal general del momento, Merrick Garland, se comunicaron con México sobre esta cuestión, al tiempo que ratificó que Washington no realizó una operación en el país vecino, pese a las sospechas de Sheinbaum y la investigación abierta por la Fiscalía mexicana.

"La verdad es la verdad (...) Escribo sobre este episodio en mi libro 'Borderlands: Mi lucha por un Estados Unidos inclusivo", añadió el diplomático, quien también ejerció como secretario del Interior en el mandato de Barack Obama en la Casa Blanca.

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Horas antes, representantes de la Fiscalía de México le habían acusado de "violentar" el principio de buena fe que debe regir las relaciones internacionales por negar la implicación de Washington en la detención del fundador del Cartel de Sinaloa.

"Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad, en virtud de lo anterior, violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional", afirmó el segundo máximo responsable del Ministerio Público mexicano, Raúl Armando Jiménez.

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Desde la captura de 'El Mayo', el Gobierno mexicano ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos. EFE