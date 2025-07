Marc Anthony triunfa en su gira española con Nadia Ferreira y su hijo en medio de rumores de distanciamiento con Maluma

Marc Anthony se encuentra en España para ofrecer una de las giras más esperadas del verano, "Marc Anthony En Vivo", con conciertos en ciudades como Bilbao, Madrid, Marbella, Barcelona y Cádiz. El cantante, una de las voces más influyentes de la música latina, ha sido recibido con entusiasmo por sus fans españoles, que ya han podido disfrutar de su show en la capital.

Durante su estancia, el artista se ha mostrado "obvio que sí" muy contento de estar en nuestro país, acompañado de su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, y su hijo. Ha asegurado que el tour está yendo "increíble, increíble", reflejando el éxito de cada una de sus actuaciones y el cariño del público español. Sin embargo, la pareja ha preferido mantener la privacidad y, escoltados por guardaespaldas, han evitado ser grabados por la prensa a la salida de su hotel.

La gira del intérprete coincide con los rumores de distanciamiento con Maluma, el popular cantante colombiano, con quien Marc Anthony ha compartido éxitos y una estrecha amistad en los últimos años. Aunque el salsero ha optado por la cautela y no ha querido pronunciarse sobre el tema, la polémica ha cobrado fuerza tras un incidente ocurrido en Medellín, donde ambos debían ensayar para un concierto.

Según ha relatado el locutor Enrique Santos, amigo de ambos, Marc Anthony viajó desde Miami para el ensayo, pero al llegar al recinto, Maluma ya no estaba. El colombiano explicó que había esperado y decidió marcharse, lo que llevó al intérprete de "Vivir mi vida" a regresar a Miami y cancelar su participación en el show.

Santos ha defendido públicamente el profesionalismo del artista puertorriqueño, asegurando que "no sube a un escenario sin ensayar; tiene que tener todos sus músicos. Él no canta con playback, él canta con su orquesta completa", y subrayando el respeto que Marc Anthony tiene por su público y su trabajo. El locutor también ha señalado que, aunque no sabe a ciencia cierta qué ocurrió entre ellos, el esfuerzo del cantante por viajar y la falta de condiciones para ensayar justifican su decisión de retirarse del evento.

Mientras tanto, Marc Anthony ha preferido no pronunciarse al respecto y continúa centrado en su gira europea, disfrutando del éxito y la compañía de su familia, y manteniendo la discreción ante las polémicas que rodean su vida profesional y personal.