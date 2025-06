Apple evalúa usar modelos de Anthropic y OpenAI en Siri

(Bloomberg) -- Apple Inc. estudia utilizar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic PBC u OpenAI para impulsar una nueva versión de Siri, dejando de lado sus propios modelos internos.

Según personas familiarizadas con las conversaciones, el fabricante del iPhone ha hablado con ambas empresas sobre la posibilidad de utilizar sus grandes modelos de lenguaje para Siri. Les ha pedido que entrenen versiones de sus modelos que puedan ejecutarse en la infraestructura en la nube de Apple para realizar pruebas, según estas personas, que han pedido no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas.

Si Apple finalmente da el paso, supondría un cambio radical. Actualmente, la empresa utiliza tecnología propia, denominada Apple Foundation Models, para la mayoría de sus funciones de IA, y tenía previsto lanzar una nueva versión de su asistente de voz basada en esa tecnología para 2026.

Un cambio a los modelos Claude de Anthropic o ChatGPT de OpenAI para Siri sería un reconocimiento de que la empresa tiene dificultades para competir en el campo de la IA generativa, la nueva tecnología más importante de las últimas décadas. Apple ya permite que ChatGPT responda a consultas de búsqueda en la web en Siri, pero el asistente en sí mismo funciona con tecnología de Apple.

La investigación de Apple sobre modelos de terceros se encuentra en una fase inicial y la empresa aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su uso, según las fuentes. Un proyecto competidor denominado internamente LLM Siri, que utiliza modelos propios, sigue en fase de desarrollo activo.

El cambio, que se está debatiendo para el próximo año, podría permitir a Apple ofrecer funciones de Siri a la altura de los asistentes de IA de los teléfonos Android, lo que ayudaría a la empresa a deshacerse de su reputación de rezagada en materia de IA.

Las acciones de Apple subieron hasta un 3% después de que Bloomberg informara sobre las deliberaciones.

Los representantes de Apple, Anthropic y OpenAI se negaron a hacer comentarios.

Dificultades de Siri

El proyecto para evaluar modelos externos fue iniciado por el director de Siri, Mike Rockwell, y el director de ingeniería de software, Craig Federighi. Se les asignó la supervisión de Siri después de que se le retiraran las funciones a John Giannandrea, director de IA de la empresa. Este fue apartado tras la tibia respuesta a Apple Intelligence y retrasos en las funciones de Siri.

Rockwell, quien anteriormente estuvo a cargo de lanzar los auriculares Vision Pro, asumió el cargo de ingeniería en Siri en marzo. Tras tomar el mando, ordenó a su nuevo equipo que evaluara si Siri funcionaría mejor utilizando los modelos de IA de Apple o tecnología de terceros, como Claude, ChatGPT y Google Gemini, de Alphabet Inc.

Tras varias rondas de pruebas, Rockwell y otros ejecutivos llegaron a la conclusión de que la tecnología de Anthropic es la más prometedora para las necesidades de Siri, según las fuentes. Esto llevó a Adrian Perica, vicepresidente de desarrollo corporativo de la empresa, a iniciar conversaciones con Anthropic sobre el uso de Claude, según las fuentes.

El asistente Siri, lanzado originalmente en 2011, se ha quedado atrás con respecto a los populares chatbots con IA, y los intentos de Apple por actualizar el software se han visto frustrados por problemas técnicos y retrasos.

Hace un año, Apple presentó nuevas funciones de Siri, entre las que se incluían algunas que le permitirían acceder a los datos personales de los usuarios y analizar el contenido de la pantalla para responder mejor a las consultas. La empresa también mostró una tecnología que permitiría a Siri controlar con mayor precisión las aplicaciones y funciones de los dispositivos Apple.

Las mejoras estaban lejos de estar listas. Apple anunció inicialmente sus planes para un lanzamiento a principios de 2025, pero finalmente lo retrasó indefinidamente. Ahora están previstas para la próxima primavera, según ha informado Bloomberg News.

Incertidumbre en IA

Personas con conocimiento del equipo de IA de Apple afirman que está operando con un alto grado de incertidumbre y falta de claridad, y que los ejecutivos siguen estudiando varias direcciones posibles. Apple ya ha aprobado un presupuesto de miles de millones de dólares para 2026 para ejecutar sus propios modelos a través de la nube, pero sus planes más allá de esa fecha siguen siendo confusos.

Aun así, Federighi, Rockwell y otros ejecutivos se han mostrado cada vez más abiertos a la idea de que adoptar tecnología externa es la clave para un cambio de rumbo a corto plazo. No ven la necesidad de que Apple dependa de sus propios modelos, que actualmente consideran inferiores, cuando puede asociarse con terceros, según las personas consultadas.

Otras grandes empresas han decidido usar licencias de IA de terceros. Samsung Electronics Co. comercializa sus funciones bajo la marca Galaxy AI, pero muchas de ellas se basan en Gemini. Por su parte, Amazon.com Inc. usa el modelo de Anthropic en la nueva Alexa+.

En el futuro, si su propia tecnología mejora, los ejecutivos creen que Apple debería tener la propiedad de los modelos de IA, dada su creciente importancia para el funcionamiento de los productos. La empresa está trabajando en una serie de proyectos, entre los que se incluyen un robot de mesa y unas gafas que harán un uso intensivo de la IA.

Apple también ha considerado recientemente la adquisición de Perplexity para reforzar su trabajo en IA, según ha informado Bloomberg. También mantuvo breves conversaciones con Thinking Machines Lab, la startup de IA fundada por la antigua directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati.

Nota Original: Apple Weighs Using Outside AI to Power Siri in Major Shift (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.