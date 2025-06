Nuria González reacciona a la decisión de los hijos mayores de Fefé

Este jueves el digital Vanitatis publicaba en exclusiva que los cinco hijos mayores de Fernando Fernández Tapias han impugnado el testamento del empresario porque estarían desheredados y, al parecer, el documento beneficia a su viuda, Nuria González.

Una información que ha vuelto a poner en el foco mediático a la Socialité que, como siempre en estos últimos años de su vida, se ha mantenido en un discreto segundo plano sin querer entrar en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta... sin embargo, ya se ha producido su reacción.

Algo nerviosa y dejando claro que "no voy a hablar de nada" que tenga que ver con esta información, Nuria evitaba las cámaras y las preguntas qué le hacían sobre esta decisión que los hijos del empresario han tomado.

"Mira, de verdad, no vamos a estar en el aeropuerto, gracias, no voy a hablar de nada", aseguraba tras la decisión de la jueza de abrir un auto en el que considera que Fefé no estaba en plenas facultades a la hora de firmar el testamento: "No voy a contestar nada, por favor, de verdad".

Los cinco hijos mayores del empresario -Fernando, Borja, Íñigo, Juan Carlos y Sandra- han tomado esta decisión debido a que el testamento oficial les deshereda por "graves maltratos e insultos" al mismo y a Nuria.